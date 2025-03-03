По словам Сазонова, "быстрый мир" будет означать для ВСУ капитуляцию.

Без поддержки США Вооруженным силам Украины будет очень трудно, но военные продержатся, столько, сколько нужно. Такое мнение в эфире "Киев24" высказал военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов.

"Продержимся столько, сколько надо. Могу сказать за свою 41 бригаду, мы с самого начала воюем - Купянск, Часов Яр, Торецк, Курщина, Сумщина. То есть бригада боевая, мы постоянно видим, как это работает... Конечно, ATACMS - это важно, конечно, важны и Patriot, и самолеты F-16, Starlink - это все важно. Но сейчас основное оружие на фронте - дроны. Дроны изготавливают наши люди, наши украинские предприятия. Производство загружено на 40-60%. То есть возможности есть, были бы деньги...", - заявил военный.

По его словам, Европа понимает, что если упадет Украина, воевать придется ей, поэтому партнеры будут оказывать нам поддержку.

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"Полгода, год мы продержимся, а Россия... за год уже упадет их экономика, а Европа прекрасно понимает - если упадем мы, если не продержимся мы, если нам не хватит оружия, то воевать придется ей. Из Беларуси зайдут в Польшу (зайдут россияне - УНИАН) и война будет касаться непосредственно Европы", - пояснил Сазонов.

Он добавил, что Украине нет смысла подписывать "быстрый мир" с РФ, потому что это - капитуляция.

"Мы не являемся врагами Соединенных Штатов, мы не являемся врагами Трампа. Мы просто мешаем ему подписать быстрый мир. Но сейчас он (в таком формате - УНИАН) для нас будет означать капитуляцию", - подчеркнул Сазонов.

Военная помощь от США - новости

По данным NYT, президент США Дональд Трамп сегодня проведет встречу со своими главными помощниками по национальной безопасности, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета. На встрече планируют рассмотреть и, возможно, принять меры по прекращению или отмене американской военной помощи Украине.

Как отмечал член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, прекращение помощи от США не станет катастрофой для Украины, но это будет "критично и больно".

Издание WSJ прогнозировало, что без военной помощи США у Украины будет достаточно оружия, чтобы продолжать воевать в нынешнем темпе до лета.

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