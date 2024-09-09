По словам ветерана, очень важно остановить врага не менее чем за 3-4 километра от Покровска и Мирнограда.

Российские оккупационные войска прекратили продвижение на восточном фронте. Тогда как враг не добавил резервы на место снятых с тех участков оккупантов, украинские защитники привлекли усиление, отметил ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман.

"Это многим может не понравиться, но добавляются резервы в тот момент, когда кажется, что мы уже не можем держать оборону, и когда врагу кажется, что он достиг тех результатов, которые планировал. Это так делается, это не очень может нравиться, потому что подразделения, которые стоят в обороне должны нести, к сожалению, потери и должны отходить с боями. Почему не сразу – потому что тогда это не даст эффекта, стратегического эффекта. Тактическое преимущество – может, а стратегическое – нет. Именно сейчас то время, когда надо привлекать резервы, по Нью-Йорку мы это видим и по, я уверен, Покровскому, Селидовскому направлению, Угледарскому – где везде начнут приобщаться наши резервы. И россияне тоже это понимают, что, во-первых, они исчерпывают тот заряд, который у них был. Там сразу, где что-то подвинулось, они пытаются построить позади себя фортификации, потому что понимают, что будет ответный удар", – пояснил он в эфире телеканала "Еспресо".

По словам ветерана, очень важно остановить врага не менее чем за 3-4 километра от Покровска и Мирнограда Донецкой области. Это нужно для того, чтобы оккупанты не получили возможность минометного обстрела этих населенных пунктов. Бороться с ними гораздо труднее, чем с артиллерией.

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"Обвала фронт не произошло, то есть все панические сценарии не оправдались. Нам не подпустить врага на 3-4 километра до Покровска или Мирнограда, потому что это расстояние выстрела миномета, а артиллерийские системы – можно там контрбатарейную борьбу делать. С минометами гораздо труднее, ими можно забрасывать город очень плотно. Да, там есть мощные фортификации, даже гражданское население приобщалось к тому, чтобы что-то там копать, что-то там строить. Все равно не хочется подпускать их в пригород, чтобы не было расстояния для минометного выстрела", – констатировал Гетьман.

Война в Украине: это стоит знать

Оккупационная армия РФ захватила Водяное в Донецкой области. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко предупредил об угрозе для Угледара. Он говорит, что враг пытается обойти город с флангов, поскольку лобовые атаки за два года не принесли противнику никаких результатов, кроме огромных потерь.

Тем временем заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), майор ВСУ Максим Жорин объяснил, что будет, если Россия захватит Покровск Донецкой области. По его словам, в случае оккупации этого города РФ сможет пытаться продвигаться дальше в Донецкой области, а также будет иметь шанс пытаться идти на юг или же на Днепропетровскую область.

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