Ксавье Тительман рассказал, в чем сейчас заключается проблема в помощи Европы Украине.

У европейских союзников стратегически есть возможность сделать так, чтобы ситуация в Украине резко изменилась. Французский военный эксперт Ксавье Тительман объяснил, что для этого ЕС должен массово инвестировать в безопасность на континенте. Однако пока Украина должна держаться при том количестве военной помощи, которую ей предоставляют союзники. Об этом он заявил в интервью для "Укринформ".

Главной задачей Европы, чтобы изменить ситуацию, является найти автономию по отношению к США.

"Перестать зависеть от них в вопросах нашей безопасности, на что я очень надеюсь. Через десять лет у нас могло бы быть европейское НАТО без Соединённых Штатов, но с Украиной, и мы действительно стали бы автономными и не зависели бы от Трампа или кого-то ещё, кто может быть у них через десять лет", - добавил Тительман. Видео дня

В то же время, по его словам, Украине остается только держаться при том уровне помощи от западных союзников.

"Сейчас этого достаточно, чтобы поддерживать сложившуюся ситуацию, в которой украинцы страдают, но держат оборону" , - отметил он.

Зимой 2023 года, по его данным, был серьезный дефицит снарядов. Сейчас в Европе улучшилось производство боеприпасов. Подобная ситуация могла бы произойти в области бронетехники и так далее.

"Есть такие вещи, например, дроны-камикадзе, которые Украина уже производит в больших количествах, а мы во Франции до сих пор нет. Почему? Мы могли бы производить, ведь мы индустриальная страна. Европа в целом могла бы удвоить производство", - отметил эксперт.

Однако, как заявляет Тительман, в ЕС отсутствует политическая воля для поддержки Украины.

"Есть страны, такие как Италия, Испания и другие, которые чувствуют себя немного отстранёнными. Они приложили усилия, пожертвовали какое-то оборудование, но не в одинаковых пропорциях. А есть страны, которые абсолютно непреклонны, но которые в будущем могут стать поставщиками. Очевидно, я имею в виду такие страны, как Австрия. Так что в Европе всё ещё много людей, которые спят", - рассказал он.

Европейская помощь Украине — последние новости

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что Швеция объявила о новом пакете военной помощи на сумму 443 млн долларов. Кроме того, глава Минобороны страны подсказал, произойдет ли передача ВСУ шведских истребителей Gripen.

Кроме того, УНИАН сообщал, что в мире есть еще три страны, которые могли бы поделиться с Украиной самолетами МиГ и Су, помимо Китая и Индии.

"В ходе полномасштабной войны РФ против Украины в плане оружия для нашей страны не раз возникали довольно сногсшибательные истории, поэтому в данном случае никакие варианты "списывать со счетов" не стоит", - заявляли эксперты.

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