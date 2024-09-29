Вопреки представлениям многих людей, украинские подпольщики не собираются вместе для планирования активных мероприятий.

За 2,5 года полномасштабной войны РФ против Украины на оккупированной территории произошли десятки загадочных взрывов авто коллаборантов и оккупантов. Кто-то ликвидирован, кто-то – тяжело ранен, и это работа украинского подполья.

Как рассказал на условиях анонимности рассказал итальянскому изданию Il Foglio офицер Главного управления разведки Министерства обороны Украины, каждое осуществленное движением сопротивления задание – невероятный риск для подпольщика. Но, несмотря на это, люди все равно продолжают помогать Украине. Они идут на это преимущественно из идейно-патриотических соображений.

Кроме того, члены подполья делятся важной информацией о перемещении сил и средств оккупационных войск РФ. Это дает Украине возможность своевременно реагировать – как укреплять оборону на нужных участках фронта, так и наносить удары по скоплениям войск и техники страны-агрессора, рассказывают в ГУР.

Видео дня

Иногда неизвестные патриоты Украины оставляют на улицах оккупированных городов символические граффити. Таким образом подпольщики оказывают психологическое давление на врага.

"Это сигнал оккупантам, что это не их земля. Рядом есть наши люди, они не отказались от намерений вернуть свою землю", – пояснил сотрудник Военной разведки Украины.

Отмечается, что вопреки представлениям многих людей, украинские подпольщики не собираются вместе для планирования активных мероприятий. Агенты могут жить в одном подъезде и при этом не знать, что оба сотрудничают с украинской разведкой. Такие меры являются необходимым условием для обеспечения безопасности члена подполья, поскольку на них безостановочно охотятся спецслужбы РФ.

"Они действуют по принципу: бросай камень в каждого и, возможно, попадешь в шпиона", – пояснил украинский разведчик.

По его словам, порой приходится снижать активность подпольщиков, чтобы не подвергать людей опасности.

Примечательно, что на сотрудничество с ГУР МОУ идут не только украинцы, но и граждане России. Так они борются с преступным путинским режимом, и один из видов деятельности, которой они занимаются, – тихий саботаж. К примеру, они могут нарушать работу на предприятиях военно-промышленного комплекса РФ.

"Если деталь военной техники изготовлена неправильно или некорректно сделан чертеж – это тоже вносит определенный деструктив", – подчеркнул собеседник издания.

Работа партизан на оккупированных территориях и в РФ

В июле 2024 года партизаны из "АТЕШ" сообщили, что уже совершили вторую диверсию на железной дороге, связывающей Ростов-на-Дону и оккупированный Мариуполь. Они сожгли релейный шкаф на железной дороге возле населенного пункта Шахты

Ранее партизаны провели диверсию на железнодорожной ветке, по которой россияне перевозили боеприпасы из Северной Кореи. Из-за этого движение железнодорожных составов было остановлено.

А в марте 2024 года во временно оккупированном Бердянске Запорожской области ликвидирована организатор путинских псевдовыборов – коллаборантка Светлана Самойленко. В ГУР рассказывали, что предательница запугивала и терроризировала бердянцев, заставляя их участвовать в незаконном фейковом голосовании.

Вас также могут заинтересовать новости: