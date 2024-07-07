По словам Джорджа Барроса, "если мы примем решение оставить украинцев, они проиграют".

В Украине российская армия выглядит по-новому: солдаты на мотоциклах мчатся по ничейной земле, рассчитывая на скорость, чтобы уклониться от украинского огня, но не всегда в состоянии опередить стаи беспилотников, которые парят над полем боя и могут поразить бойцов один за другим. Джордж Баррос из Института изучения войны говорит, что это одна из новых тактик, которые Россия использовала для захвата 430 квадратных миль территории за последние девять месяцев. Его слова цитирует CBS News.

Эксперт считает, что сейчас россияне имеют преимущество на поле боя - в частности, они находятся на расстоянии удара от некоторых сухопутных рубежей, которые соединяют некоторые из действительно важных крупных городов, которые составляют костяк обороны Украины на востоке.

"Россияне могут выбирать, где, когда, темп боя и с какой интенсивностью они хотят проводить наступательные операции в любом месте вдоль всей этой линии фронта протяженностью 600 миль", - говорит Баррос. Видео дня

При этом, по его словам, цена, которую Россия платит за достижение этих успехов, очень высока: так, россияне теряют от 25 000 до 30 000 военных в месяц. В то же время, по некоторым оценкам, потери РФ с начала вторжения в феврале 2022 года составят "потрясающие полмиллиона убитыми или ранеными". Однако Путин смог компенсировать эти потери и продолжать свою беспощадную стратегию длительной войны - бесконечные нападения, чтобы ослабить способность Украины противостоять, в сочетании с угрозами ядерной войны против стран, которые поддерживают Украину.

"Путин понимает, что приведет к прекращению этой войны - это то, решат ли союзные государства, которые поддерживают Украину, продолжать свою поддержку. Россияне обнаружили, что они могут поставить эти дешевые планирующие комплекты на управляемые бомбы и превратить свои большие запасы бессмысленных гравитационных бомб советских времен в высокоточное оружие. ... Они могут использовать свою авиацию и 500-килограммовые бомбы, чтобы разбивать и уничтожать украинские окопы, доты, опорные пункты и укрепления", - сказал Баррос.

Тысячи бомб и миллионы артиллерийских снарядов превратили поле боя в лунный кратер. Один стал смертельной ловушкой для российского танка, когда его атаковал крошечный украинский беспилотник.

В то же время, по его словам, Россия пыталась защитить свои танки дополнительными слоями брони, но на любую меру есть своя контрмера - и американское оружие снова течет в Украину.

"Пока россиянам не удастся убедить международную коалицию отказаться поддерживать Украину, у россиян нет шансов победить в Украине. Политическая воля является решающим фактором для этой войны. На поле боя происходит не то, что бывает: территорию можно терять, уступать и снова отвоевывать. Но если мы примем решение оставить украинцев, они проиграют. Честно говоря, центр притяжения этой войны - это не поле боя в Украине, а то, что происходит здесь, в Вашингтоне, как это было во Вторую мировую войну", - резюмировал эксперт.

Помощь Запада Украине - последние новости

Новое правительство Великобритании анонсировало поставки для ВСУ. В новый пакет, в частности, войдут противотанковые ракеты Brimstone и САУ АЅ-90. Об этом сообщило Министерство обороны Британии по итогам встречи министра Джона Хили с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также УНИАН сообщал, что Нидерланды вместе с партнерами предоставят Украине дополнительный зенитно-ракетный комплекс Patriot для усиления противовоздушной обороны.

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