Экс-заместитель министра обороны разъяснила общую ситуацию на фронте, выделив три тенденции.

Бывшая заместитель министра обороны Украины (2021-2023) Анна Маляр прокомментировала ситуацию на фронте, выделив три тенденции. Своими мыслями она поделилась в Telegram.

"Условно есть три тенденции. Первая: россияне на Востоке продолжают наступательные действия на 5-ти направлениях - Купянский, Лиманский, Бахмутский, Марьинский, Авдеевский. Авдеевку хотят взять под контроль до нового года. Но это уже далеко не первая их дата", - отметила Маляр.

Она отметила, что наступают россияне именно в такой комбинации по этим направлениям еще с начала 2023, интенсивность всегда разная, потому что наши мощно их уничтожают и врагу постоянно приходится делать паузы и восстанавливаться.

Видео дня

"По состоянию на сейчас везде идут бои, но россияне продвинуться не могут", - отметила Маляр.

Она также написала о потерях Сил обороны на востоке.

"Цена? Потому что недавно иностранная пресса пыталась определить цену - будто мы потратили на некоторых восточных направлениях больше, чем получили. Мы останавливаем врага. И уничтожаем его. Враг сильный. Остановить меньшими силами не получится. Потому что у нас меньше оружия и меньше людей, чем у русских. Остановка врага - это спасенные гражданские люди и наши города и села. Есть такие рубежи как Бахмут. Если бы там не остановили, то дальше врагу было бы значительно легче продвинуться вглубь. Потому что есть специфика ландшафта", - прокомментировала бывшая заместитель министра обороны.

Вторая тенденция, по словам Маляр, это активный обстрел россиянами наших населенных пунктов артиллерией везде где расстояние позволяет.

"По состоянию на сегодня под обстрелами около 100 населенных пунктов на севере, востоке и юге. Россияне таким образом выполняют несколько задач. Запугивают гражданское население и отвлекают наши военные способности, чтобы мы не могли их использовать на других направлениях", - подчеркнула она.

Третья тенденция, которую выделила Маляр, - противостояние на юге.

"Тяжелое противостояние, как и на востоке. Враг имеет преимущество в вооружении и количестве людей. Наши рискнули и в таких условиях смогли летом продвигаться. Сейчас враг пытается вернуть утраченное, но не может. Конечно, продолжаются бои. Ну, и про левый берег Херсонского направления, вы видимо уже читали сводку Генштаба. Там наши выбили врага с некоторых позиций. Это был длительный многомесячный процесс. Потому что быстро только в кино", - отметила она.

Ситуация на фронте

Как писал УНИАН, сегодня Генштаб сообщил о серии успешных действий ВСУ на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении. Отмечалось, что одна из главных целей - оттеснить врага как можно дальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданское население от постоянных российских обстрелов.

Командование морской пехоты ВМС ВСУ также информировало, что в результате заранее спланированных мероприятий подразделениям Сил обороны, в том числе морских пехотинцев, удалось закрепиться на нескольких плацдармах.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Силы обороны захватили плацдарм на левом берегу Днепра.

Военный эксперт Сергей Грабский пояснил, что отход врага на этом участке приведет к обвалу Южного фронта и означает фактически блокирование оккупантов в Крыму. А также создание предпосылок для того что Украина "получит просто феноменальный козырь развития своей морской торговли".

Кроме того, аналитики Института изучения войны в оперативном отчете пишут, что украинские войска 16 ноября продвинулись возле Работиного Запорожской области.

Относительно потерь украинской армии во время полномасштабной войны против россиян президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что не может озвучивать цифру, но она минимум в пять раз меньше вражеских потерь.

Вас также могут заинтересовать новости: