Сейчас идет перемещение личного состава и военной техники врага для комплектования подразделений, которые понесли потери.

В Генштабе ВСУ ожидают усиления вражеских войск подразделениями с территории Беларуси.

Российские оккупанты пытаются сдержать действия Сил обороны Украины, сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

"Противник продолжает вооруженную агрессию против нашего государства, не прекращает наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры. Сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас продолжается перемещение личного состава и военной техники врага для комплектования подразделений, которые понесли потери.

Также ожидается усиление группировки войск противника, действующей на временно оккупированных и временно занятых территориях Украины, за счет переброски отдельных подразделений с территории Беларуси после обретения ими боевых возможностей.

По данным Генштаба, враг нанес 4 ракетных удара по гражданским объектам населенных пунктов Разумовка Запорожской области и Мусиевка на Днепропетровщине, а также совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины", - добавили в Генштабе.

Война в Украине: ситуация на фронте

В сегодняшней утренней сводке Генштаба сообщалось, что на протяжении минувших суток на Донбассе Силы обороны Украины отбили вражеские атаки около пяти населенных пунктов.

По данным разведки Британии, российские оккупанты пытаются осуществить прорыв на фронте в районе Павловки Донецкой области.

За последние сутки ВСУ ликвидировали еще около 600 противников, и общие потери врага теперь составляют примерно 87 310 человек.

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