Противостояние в Украине - война между Западом и Востоком, подчеркнул эксперт.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и сейчас речь идет не о мире, а о перемирии.

Противостояние на украинской территории является цивилизационным - это война между Западом и Востоком, рассказал профессор Украинского католического университета, историк Ярослав Грицак во время интервью Radio NV. По его словам, вряд ли можно говорить о прекращении єтой войны, "пока эта Россия не потерпит коллапса".

"…Речь идет о поиске сейчас способа сожительства, чтобы наращивать потенциал и готовиться к новому раунду войны. Каким он будет, мы не знаем. Но такова логика. Идея такова, что российская система… нежизнеспособна долгосрочно, и рано или поздно коллапсирует", - поделился мнением собеседник.

Видео дня

В центре внимания переговоры Украины и России - сегодня это стоит знать

Российский диктатор Владимир Путин 4 июля заговорил о возобновлении диалога с Украиной насчет войны. Главарь РФ утверждал, что основанием для продолжения мирных переговоров якобы могут стать Стамбульские договоренности.

Позже диктатор снова потребовал, чтобы украинская сторона отказалась от Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые россияне уже длительное время не могут оккупировать силой. Украинские власти не раз подчеркивали, что не согласятся на ультиматумы властей РФ.

Примечательно, что, по результатам опроса, который в июне провела российская негосударственная исследовательская организация "Левада-Центр" (признана в РФ "иностранным агентом"), рекордное количество граждан России - 58% опрошенных, поддерживает мирные переговоры с Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: