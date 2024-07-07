Украине нужно улучшать свой военный потенциал и бить Россию в слабые места.

Украина сможет одержать победу в войне с Россией, если избавится от советских атавизмов в армии и воспользуется слабостями агрессора. Такое мнение в интервью Online.UA высказал Павел "Дзядзька" Шурмей, временно исполняющий обязанности командира Полка имени Кастуся Калиновского, в котором на стороне ВСУ сражаются добровольцы из Беларуси.

По словам Шурмея, у России имеется достаточно слабых сторон, которыми Украина может воспользоваться для достижения собственной победы.

"Чего в России очень много, к сожалению, это человеческий ресурс. И используют его на 200-300%. Но надо понимать, что время играет против них, санкции начинают все эффективнее работать", – отмечает беларуский доброволец.

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Также, по мнению, Шурмея для победы над Россией Украине нужна непреклонная поддержка западных партнеров, усиление мобилизации и развертывание собственного военного производства.

"Если случится так, что Запад станет помогать на всю мощь, на все 100%, Украина может выстоять. (...) Украина должна быстро поменять старые советские подходы к комплектованию, подготовке боевых подразделений. Многое зависит от украинской власти, Вооруженных сил", – уверен он.

Беларуские добровольцы в Украине

Полк имени Кастуся Калиновского – военное формирование в составе ВСУ, созданное в марте 2022 года. Полк состоит из двух батальонов – "Волат" и "Литвин". Его общая численность – около 5 тысяч бойцов. В рядах этого подразделения сражаются исключительно граждане Беларуси. Главной целью Полка Калиновского является "Освобождение Беларуси через освобождение Украины".

Полк Калиновского принимает активное участие в боях на фронте, и несет потери, как и любое другое боевое подразделение ВСУ.

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