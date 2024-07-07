Также Игнат рассказал о последствиях российского удара по украинскому военному аэродрому в Миргороде.

Бывший спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал информацию об уничтожении российскими оккупантами нескольких американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"История с поражением нескольких пусковых "Patriot" сначала на южном, затем на восточном направлении тоже получила большую огласку. Никто не разбирается, что такое зенитный ракетный комплекс, или зенитный ракетный дивизион, как подразделение... Все, уничтожили "Patriot"... измена! Но то же подразделение, на следующий день уже работало по российским самолетам. Такая история", - заявил он.

Также Игнат рассказал о последствиях российского удара по украинскому военному аэродрому в Миргороде Полтавской области.

Видео дня

"Болезненный удар. Хотя самолет пытались спасти и даже приняли определенные меры, мы потеряли тот борт, также посекло несколько, как их называют "нерабочих гробов"... А теперь о БПЛА. Орлан-10 вел воздушную разведку у нас в тылу. Это факт! Думаете, никто не поднял голову, чтобы его сбить? Я не буду вдаваться в подробности, впрочем скажу о том, что уже сказано в сети: с недавних пор оккупанты внедрили новую тактику применения БпЛА оперативно-тактического уровня. Предположительно выключают навигацию и направляют беспилотник к объекту инерционно - по направлению. Затем включают GPS над объектом и онлайн выдают координаты цели. Да. Это проблема. Любые БПЛА - это проблема. Надо иметь средства для сбивания и тоже менять тактику противодействия. И если кто-то думает, что ничего не делается - то он ошибается", - отметил бывший представитель Воздушных сил.

По его словам, за последние три месяца враг в разы увеличил обстрелы баллистикой ОТРК "Искандер-М", которые, к сожалению, стали более точными, и это в первую очередь почувствовали на наших оперативных аэродромах. Поэтому немало мероприятий по противодействию врагу проводится пассивной обороной, речь идет о введении врага в заблуждение, применении макетов техники и прочее.

"Сегодня украинские пилоты - серьезная угроза для оккупанта, именно поэтому участились удары по нашим аэродромам. Ведь все типы тактической авиации адаптированы под западное высокоточное оружие и наносят болезненные удары по передовым позициям и тылам врага. Проблема лишь в том, что риск большой и западных "бимб" мало. Надо больше", - подчеркнул он.

ПВО для Украины

Как сообщал УНИАН, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский заявил, что для защиты украинского неба мощной системой ПВО нужно не менее 25 комплексов Patriot и одна эскадрилья истребителей F-16.

Кроме того, по словам специалиста, Украине необходимы системы ТHAAD. Они позволят сбивать баллистические ракеты врага так, чтобы не было осколков, которые будут представлять угрозу для населения. Также нужно рассмотреть и другие системы ПВО для укрепления воздушного щита над Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: