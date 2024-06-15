В начале года артиллерийское преимущество России составляло 7 к 1, а сейчас оно снизилось до 5 к 1.

Огневая мощь ВСУ улучшается с тех пор, как весной этого года США возобновили военную помощь Украине. Однако этого все еще недостаточно, чтобы быстро остановить наступление захватчиков на востоке Украины.

Как пишет издание Washington Post, оккупанты все еще продвигаются вдоль линии фронта и, вероятно, будут продолжать делать это в течение всего лета. ВСУ находятся в обороне в Донецкой области, что позволяет силам Кремля наносить тяжелые потери во время ротации украинских войск и приближает их к важнейшим маршрутам снабжения ВСУ.

Отмечается, что украинская армия прибегла к стратегии "сгибайся, но не ломайся", чтобы выиграть время, пока Силы обороны не смогут доставить на фронт больше западного оружия и боеприпасов. Отступив на определенных участках, ВСУ получили возможность сражаться с более защищенных позиций.

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"Мы уже видим результаты. В начале года артиллерийское преимущество России составляло 7 к 1, а сейчас оно снизилось до 5 к 1", - сказал Иван Гаврилюк, первый заместитель министра обороны Украины.

По его словам, для нейтрализации российской авиации Украине нужно иметь не менее 130 истребителей F-16, которые, как он ожидает, прибудут в конце этого года и в начале следующего. Это позволит получить преимущества в воздушном пространстве.

Война в Украине - боеприпасы для ВСУ

Как писал Институт изучения войны, западные артиллерийские боеприпасы начали поступать в украинские войска на фронте. Объемы еще недостаточны, поэтому заметный результат можно будет увидеть позже.

В ближайшие дни в Украину прибудут первые боеприпасы в рамках чешской инициативы, поставки будут происходить непрерывно.

Некоторые союзники Украины поставляют ей боеприпасы из тех же запасов, из которых покупают россияне. Как пишет Financial Times, Россия опережает западные столицы в закупках боеприпасов на международных рынках, и задержка платежей оружейным компаниям может привести к тому, что миллионы боеприпасов будут отправлены в Москву, а не в Киев.

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