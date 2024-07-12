Отмечается, что неукоснительное соблюдение норм международного гуманитарного права является одним из приоритетов для руководства ВСУ.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский принял решение о внедрении в курс подготовки для военнослужащих обязательного блока по изучению норм международного гуманитарного права (права вооруженных конфликтов). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"В условиях продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и во исполнение взятых нашим государством международных обязательств, главнокомандующий ВСУ принял решение о внедрении в курс подготовки для военнослужащих обязательного блока по изучению норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что это решение является частью комплексного подхода по обеспечению высокого уровня правовой культуры и подготовки военнослужащих.

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"Руководство ВСУ уделяет особое внимание соблюдению норм международного гуманитарного права во всех аспектах военной деятельности. Реализация указанного решения будет способствовать повышению уровня правовой культуры среди военнослужащих и направлена на обеспечение их готовности действовать в соответствии с международными стандартами", - заявили в Генштабе.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, на территории Польши создадут "украинский легион" для военной подготовки украинцев, проживающих в разных странах Европейского Союза.

Президент Владимир Зеленский отметил, что "украинский легион" будет тренироваться в Польше и будет оснащен партнерами. "Каждый гражданин Украины, который решит быть в легионе, сможет подписать контракт с Вооруженными силами Украины", - сказал глава государства.

10 июля издание RMF FM со ссылкой на источники в украинских дипломатических миссиях писало, что сотни украинцев, проживающих в Польше, уже выразили желание вступить в украинский легион для военной подготовки.

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