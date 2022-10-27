Украина сформулировала четыре условия для победы в развязанной Россией войне, Запад их принял.
Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Коллективный Запад заявил четко: контуры победы в Украине определит Украина, а наше дело – помогать. Как сказал вчера Шольц: "Если что, будем десятилетиями помогать, мы готовы". Это не в смысле продолжительности войны, а в смысле послевоенного восстановления и так далее", – отметил он.
По словам Арестовича, на Западе рассматривается пакет из четырех условий победы Украины.:
"Они его доктринально как элемент планирования уже используют. Эти четыре условия очень простые, в открытой прессе были".
Советник Офиса президента перечислил эти условия:
- полное освобождение территорий;
- выдача военных преступников;
- выплата репараций;
- свержение Путина.
"Все определенно, все очень просто. Это то, как мы сформулировали победу, и они (на Западе – УНИАН) подписали, что будут всячески помогать нам этого достичь", – добавил Арестович.
Война в Украине: возможны ли переговоры с Россией
На днях президент Украины Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях готов вести переговоры с Россией:
"Они должны выйти с нашей территории и оставить нам нашу землю в международно признанных границах от 1991 года. И тогда мы скажем, в каком формате и с кем мы готовы говорить".
Как известно, после проведения Россией "референдумов" на оккупированных территориях Украина заявила об окончательном прекращении переговоров с действующим президентом.