Одно из условий – свержение Путина, отметил советник ОПУ.

Украина сформулировала четыре условия для победы в развязанной Россией войне, Запад их принял.

Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Коллективный Запад заявил четко: контуры победы в Украине определит Украина, а наше дело – помогать. Как сказал вчера Шольц: "Если что, будем десятилетиями помогать, мы готовы". Это не в смысле продолжительности войны, а в смысле послевоенного восстановления и так далее", – отметил он.

По словам Арестовича, на Западе рассматривается пакет из четырех условий победы Украины.:

"Они его доктринально как элемент планирования уже используют. Эти четыре условия очень простые, в открытой прессе были".

Советник Офиса президента перечислил эти условия:

полное освобождение территорий;

выдача военных преступников;

выплата репараций;

свержение Путина.

"Все определенно, все очень просто. Это то, как мы сформулировали победу, и они (на Западе – УНИАН) подписали, что будут всячески помогать нам этого достичь", – добавил Арестович.

Война в Украине: возможны ли переговоры с Россией

На днях президент Украины Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях готов вести переговоры с Россией:

"Они должны выйти с нашей территории и оставить нам нашу землю в международно признанных границах от 1991 года. И тогда мы скажем, в каком формате и с кем мы готовы говорить".

Как известно, после проведения Россией "референдумов" на оккупированных территориях Украина заявила об окончательном прекращении переговоров с действующим президентом.