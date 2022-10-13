Женщина заявила, что она медик.

Вооруженные силы Украины взяли в плен военную российской армии. Рядовая Анна Бабицкая из Воронежа была в рядах штурмовой группы.

Об этом сообщил блогер и офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Говорит, что медик, но ребята почему-то ей не верят. Последняя запись в блокноте "иду е6...ить ук..р..в". Пришла... Фартонуло что обменяют", - говорится в сообщении к видео.

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По словам пленной, на войне она с 16 августа. При этом Бабицкая сообщила, что после объявления мобилизации в Российской Федерации она сама пошла воевать, чтобы не забрали мужа.

Мобилизация в РФ – что известно

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тысяч человек. В СМИ появлялась информация о намерении привлечь 1-1,2 миллиона человек.

Вскоре повестки начали раздавать и тем, кто не подходит под мобилизацию. Об этом не молчали даже российские пропагандисты. Президент РФ Владимир Путин очень быстро признал проблемы с объявленной на территории России "частичной" мобилизации.

После объявления мобилизации из России массово начали выезжать мужчины призывного возраста. До 4 октября, по информации источников Forbes, от 600-700 тысяч до почти миллиона россиян выехали из России.

В начале октября в СБУ сообщили, что оккупанты уже перебрасывают первых мобилизованных и среди них есть первые погибшие.

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