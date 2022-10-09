Российский бизнесмен - "мозг" кампании по отбеливанию президента России, полагает эксперт.

Единственный человек, с которым считается президент РФ Владимир Путин, выразил недовольство войной с Украиной.

Российский бизнесмен, главный акционер и экс-глава совета директоров банка "Россия" Юрий Ковальчук (его называют личным банкиром Путина) выразил несогласие с действиями Минобороны РФ, рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью УНИАН.

"Выяснилось, что несогласие этот человек выразил в управлении войсками, действиями Министерства обороны. Я даже вычислил, кто это был. Это наверняка Юрий Ковальчук", - заявил собеседник.

По его словам, предприниматель единственный говорит с российским лидером на "ты".

"Очень близкий Путину человек и единственный человек, пользующийся влиянием на него. Единственный, с кем Путин считается…", - утверждает эксперт.

Пионтковский полагает, что Ковальчук не критиковал президента. Публицист считает, что бизнесмен является "мозгом" кампании по отбеливанию главы РФ и по обвинению генералитета.

Ранее американская газета The Washington Post, ссылаясь на данные разведки, сообщила, что человек из ближайшего окружения Владимира Путина недавно выразил несогласие непосредственно президенту России по поводу ведения войны против Украины.

Полномасштабная война России против Украины - важные новости

Войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину, оккупанты начали бомбить разные объекты, захватывать населенные пункты и убивать мирных жителей. Кремль назвал действия своих войск "спецоперацией" и обещал, что она очень быстро закончится.

Украинская армия при поддержке стран Запада, в частности, США, государств ЕС и Канады, дает достойный отпор противнику. Наши бойцы в конце августа пошли в контрнаступление и серьезно продвинулись на ряде направлений, в том числе была деоккупирована почти вся Харьковская область.

21 сентября Владимир Путин поставил граждан РФ перед фактом, что в стране началась мобилизация военных, которые находятся в запасе.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу говорил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек. При этом он утверждал, что потери РФ в Украине составляют только "5 937 человек погибшими".

Андрей Пионтковский в октябре сказал, что Россия терпит поражение в Украине, и Владимир Путин развернул кампанию, очерняющую генералов.

Стоит отметить, что по данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, на нашей земле уже ликвидировали 62 500 противников.

Справка УНИАН. По сведениям СМИ, Владимир Путин и Юрий Ковальчук сблизились в начале 90-х.

После того, как РФ в 2014 году пошла на агрессию против Украины, Евросоюз ввел санкции против Ковальчука. Также бизнесмен попал под санкции США.

Напомним, в 2014-м власти РФ пошли на захват украинского Крыма. Кроме того, российские войска вторглись на часть Донбасса и поддержали боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Вас также могут заинтересовать новости: