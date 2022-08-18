Эксперт выразил уверенность, что взрывы в Крыму – это "только начало", в частности, будет уничтожен Крымский мост.

Массированные обстрелы россиянами Харькова, которые произошли накануне и сегодня утром, связаны с событиями в Крыму.

Об этом заявил офицер армии обороны Израиля, военный эксперт Игаль Левин в эфире телемарафона.

"Очевидно, что этот вопрос связан с событиями в Крыму: с одной стороны, чувство беспомощности, они не могут адекватно отреагировать, с другой стороны – ощущение незащищенности, в том числе у военных... Мы видим, что у них фактически тыла нет", - сказал Левин.

Он подчеркнул, что у российских военных очень мало точного оружия, с помощью которого они могут влиять непосредственно на ВСУ на фронте.

"Удары по городам, террор против мирного населения – это резонанс, это страх, запугивание. Они хотят показать, что на каждое действие Украины у них будет противодействие, ну и запугивание. Но мы видим, что это работает в другую сторону и наоборот только озлобляет украинцев и придает им желание покончить с этой угрозой раз и навсегда", - сказал Левин.

Также эксперт выразил уверенность, что взрывы в Крыму – это "только начало", в частности, будет уничтожен Крымский мост.

"Крым вернется в состав Украины, это несомненно. Что бы ни происходило в Крыму, это только начало. И Крымский мост, по нему будут удары, он будет уничтожен, я в этом уверен. Нет ни одной причины, почему по нему не будет нанесен удар", - сказал Левин.

Удар по Харькову:

18 августа оккупанты ударили ракетами в помещение общежития, которое находится в Слободском районе Харькова. Сначала сообщалось об одной жертве и 18 раненых. Среди пострадавших было двое детей. Позже число жертв ракетного удара возросло до двух человек.

Позже стало известно, что из-за ракетного удара по Харькову погибли три человека, около 15 получили ранения.

Взрывы в Крыму:

9 августа в Крыму в районе населенного пункта Новофедоровка прогремела серия взрывов и произошел пожар на территории аэродрома "Саки". В результате взрывов были уничтожены по меньшей мере 9 самолетов.

16 августа в воинской части, расположенной в поселке Майское Джанкойского района Крыма на складе боеприпасов произошла детонация.

В РФ заявили, что в воинской части на площадке хранение боеприпасов произошло "возгорание". А позже российская сторона заявила о диверсии.

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