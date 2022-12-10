Для защиты от этих ракет эффективными являются системы ЗРК Patriot.

Украина имеет мало средств защиты от иранских баллистических ракет, поэтому ситуация, в случае их передачи России, для нас "очень плохая", считает военный эксперт Павел Нарожний.

"Для нас это не очень хорошая новость. Потому что баллистические ракеты, о которых идет речь - у нас против них есть мало средств защиты. Если бы нам Пентагон или Германия передали системы Patriot, тогда мы были бы защищены. Как минимум те точки, где такие системы были бы установлены", - прокомментировал эксперт информацию британской разведки в эфире телемарафона "Единые новости".

Говоря о том, как нам можно надавить на Иран, чтобы он не передавал России военные ракеты, дроны и тому подобное, Нарожный предположил, что это можно было бы сделать путем пересмотра санкций в части торговли нефтью.

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"У Ирана главный козырь - это поставки нефти. Иран сейчас находится под санкциями, он поставляет нефть только в страны-изгои. Если бы Америка разрешила поставки нефти из Ирана, то это могло бы быть таким козырем, каким бы могли сыграть. То есть разрешить Ирану поставлять нефть в обмен на то, чтобы Иран разорвал свое сотрудничество с Россией. Иран под санкциями находится уже достаточно долго. У Ирана все плохо. И нет еще чем их ударить", - отметил Нарожный.

По его словам, с "военной точки зрения" никто с Ираном сейчас воевать не будет.

"То есть Америка не будет наносить удар по Ирану. Израиль и так постоянно это делает, но это Иран никак не остановило. Поэтому ситуация с Ираном для нас очень плохая", - сказал Нарожный.

Военное сотрудничество Ирана и России

Как сообщал УНИАН, по данным британской разведки, Иран стал одним из главных военных союзников России после ее вторжения в Украину. В частности, РФ в ближайшие месяцы может получить от Ирана сотни баллистических ракет. Взамен Москва, вероятнее всего, предложит Тегерану беспрецедентный уровень военной и технической помощи.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что такое сотрудничество Ирана и России представляет опасность не только для Украины, а для мира глобально. Эти две страны сформировали ось зла. Россия помогает Ирану военными, возможно, в том числе ядерными, технологиями "для поджога Ближнего Востока". Подоляк отметил, что это уже не вопрос Украины, это вопрос глобальной безопасности.

Ранее в августе стало известно, что Иран продал России партию своих дронов-камикадзе. Их применение российской армией привело к гибели десятков людей в украинских городах, в частности, и в Киеве, а также к повреждению энергетических объектов.

В середине октября появились сообщения, что Россия заказала в Иране еще более 2 тыс. дронов.

В ноябре спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Россия выпустила по территории Украины уже более 400 иранских дронов-камикадзе с момента их первого применения. Большинство беспилотников было сбито.

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