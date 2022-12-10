Информация о намерении Ирана передать России сотни баллистических ракет свидетельствует о том, что эти две страны сформировали ось зла.
Иран планирует предоставить РФ сотни баллистических ракет, зная, что их используют для войны в Европе, а российская сторона помогает Ирану военными (ядерными?) технологиями для "поджога" Ближнего Востока, и это уже не вопрос Украины, это вопрос глобальной безопасности, сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в микроблоге Twitter.
"Ось зла сформирована... Будем молча наблюдать?", - спросил советник главы ОП.
Военная помощь России от Ирана - важнейшие новости
Журналисты узнали, что в конце лета Иран передал РФ сотни ударных дронов. Президент Владимир Зеленский говорил, что, по данным украинской разведки, российская сторона заказала у иранской более 2 тысяч дронов-камикадзе.
Россия уже не раз атаковала Украину иранскими беспилотниками, были уничтожены сотни дронов.
Страны Евросоюза уже ввели против Ирана дополнительные санкции.
По данным британской разведки, Российская Федерация в ближайшие месяцы может получить от Ирана сотни баллистических ракет.