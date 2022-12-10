РФ помогает иранской стороне военными технологиями для "поджога" Ближнего Востока, считают в ОП.

Информация о намерении Ирана передать России сотни баллистических ракет свидетельствует о том, что эти две страны сформировали ось зла.

Иран планирует предоставить РФ сотни баллистических ракет, зная, что их используют для войны в Европе, а российская сторона помогает Ирану военными (ядерными?) технологиями для "поджога" Ближнего Востока, и это уже не вопрос Украины, это вопрос глобальной безопасности, сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в микроблоге Twitter.

"Ось зла сформирована... Будем молча наблюдать?", - спросил советник главы ОП.

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Военная помощь России от Ирана - важнейшие новости

Журналисты узнали, что в конце лета Иран передал РФ сотни ударных дронов. Президент Владимир Зеленский говорил, что, по данным украинской разведки, российская сторона заказала у иранской более 2 тысяч дронов-камикадзе.

Россия уже не раз атаковала Украину иранскими беспилотниками, были уничтожены сотни дронов.

Страны Евросоюза уже ввели против Ирана дополнительные санкции.

По данным британской разведки, Российская Федерация в ближайшие месяцы может получить от Ирана сотни баллистических ракет.

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