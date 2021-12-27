Военные о "рождественском" перемирии: "Bayraktar эффективней переговоров ТКГ"

На последнем заседании трехсторонней контактной группы стороны договорились о "рождественском перемирии". В Офисе президента со "сдержанным оптимизмом" сообщили о "возможной деэскалации ситуации на Донбассе". УНИАН пообщался с теми, кто сейчас находится на фронте, чтобы услышать их мнение о соблюдении "режима тишины".

Потери во все "перемирия"

Договоренности о "рождественском перемирии", как и любом другом "перемирии", вызывают на передовой нескрываемый скепсис.

"Я была на фронте месяц назад, а на этой неделе проехала от Приазовья до Луганской области. По сравнению с ноябрем стало заметно тише, при мне был только один прилет (официально за сутки в тот день не зафиксировали ни одного нарушения режима прекращения огня, – УНИАН). Но я не проводила круглые стуки на всех опасных участках фронта. Я знаю, что есть точки, где сепары не прекращают работу, несмотря ни на какие "режимы тишины". По рассказам военных, и в прошлые "перемирия", и сейчас, враг использует любую возможность, чтобы окопаться, укрепить позиции, перегруппироваться, усилиться. Те, кто хочет мира, не подгоняют технику к линии фронта, через время враг начнет новый виток эскалации, - рассказывает волонтер Юля Толмачева. - Все предыдущие перемирия заканчивались через неделю, максимум. Даже когда сепаров "держали на цепи" их российские кураторы, у нас были потери. Мы не найдем ни одного месяца за эти почти восемь лет, чтобы у нас не было погибших или раненых".

Разведчики одного из подразделений, которое находится на Светлодарской дуге, разделяют эти мысли: "Все будет, как и раньше. Сначала их спикер выступает с какими-то ложными обвинениями, потом с их стороны начинают звучать выстрелы. Следующий этап – провокация и фейковый ролик, где якобы мы стреляем".

"Зашли очень подготовленные группы снайперов"

По словам наших собеседников, на Светлодарской дуге, по состоянию на 24 декабря, враг несколько дней придерживается договоренностей о прекращении огня, но БПЛА уже пересекал линию фронта.

"Лишь один перелет был. Скорее всего, мало летают из-за плохой погоды. Но на земле они с первого дня начали использовать "перемирие". Отстраивают позиции, проводится или усиление, или какая-то плановая замена переднего края", - утверждают военные.

Разведчики рассказывают, что боевиков по-прежнему поддерживает РФ: "Зашли очень подготовленные группы снайперов, возможно, подразделения из России. По всей линии фронта работали по объективам приборов ночного видения. Очень часто используют российские противопехотные мины ПОМ-2. А, вообще, перед перемирием враг использовал все виды вооружения, все, что есть в мотострелковых и артиллерийских бригадах. Но когда слышали, что будет взлетать любой наш коптер – прятались и не показывались не то, что на позициях, даже рядом с позициями. Настолько их испугал Bayraktar".

"Что? Перемирие? Из-за обстрела плохо слышно…"

Те, кто находится сейчас на линии фронта в Призовье, говорят, что до абсолютной тишины очень далеко.

"Что? Прости, из-за обстрела плохо слышно. Перемирие? А…. Так вот оно, какое, перемирие!", - шутят бойцы одного из подразделений, до котоорых дозвонился УНИАН.

По их словам, враг и на этом участке использовал весь арсенал.

"Может, по телевизору и началось перемирие, но в него очень слабо верится. Прилетает и очень даже "неплохо". Сейчас, днем, вроде бы тихо. Но вечером, ночью - прилетает. Работают беспилотники врага, сбрасывают "подарки". Работают и из крупного, и стрелкотня, и РПГ. Тишины нет. Да, чуть спокойнее чем три-четыре дня назад, но мы не думаем, что это надолго. Они просят перемирия лишь для одного: быстро закопаться и опять начать по нам валить".

"На обстрелы обращаешь внимание, только когда стены трясутся"

Веры в то, что тишина будет долго, нет не только у военных.

"Это перемирие – "рождественское", до этого было "пасхальное", "школьное", "хлебное"… Мне кажется скоро не будет слов, которыми бы не называли "перемирие", - говорит глава военно-гражданской администрации села Гранитное Владимир Веселкин. - Последние дня три-четыре у нас тихо. Те, кто живет в прифронтовой полосе, верят, что в один из таких периодов война закончится. И я понимаю, что невозможно жить без веры, но, скажите, как можно доверять России?".

Жители Красногоровки рассказывали УНИАН, что перемирие и обострение стали обычным циклом: "Две-три недели тихо. Потом громко. И так - по кругу. К этому уже все привыкли. Были сегодня в соседней Марьинке, слышали там "бабах", так на него никто особо внимания не обратил. Спустя восемь лет, обращаешь внимание, только когда стены трясутся".

"На Новый год нам планировали устроить фейерверк"

По опыту прошлых лет, уже через неделю перемирие даст сбой. Бригада быстрого реагирования Нацгвардии встречала 2020-й на Светлодарской дуге.

"Боевики использовали против нас зажигательные мины, вооруженные ВОГами дроны, мины дистанционной установки ПОМ-2. Все это летело в нас практически каждый день. И это, не считая артиллерии и стрелкового оружия. Боевики могли, не боясь ничего, сконцентрировать все огневые средства на одном направлении и нанести плотный удар. Их смежные позиции, при этом, были незащищены, но они прекрасно понимали, что мы не пойдем их "отжимать", что нам это запрещено. Под Новый год, согласно нашим данным, они также планировали устроить "фейерверк", а именно - обстрелять одну из наших позиций крупнокалиберным пулеметам и СПГ. Они не знали, что те позиции, откуда они планировали вести огонь, были нами хорошо пристреляны, а наши расчеты уже были в готовности. Как только с их стороны раздался первый выстрел, им сразу же прилетел адекватный ответ, после которого на нашем отрезке действительно на некоторое время воцарилась тишина", - вспоминает пресс-офицер бригады Харитон Старский.

"Война заканчивается не переговорами"

Чуть больше года назад УНИАН уже писал о перемирии, которое назвалось "бессрочным". Слова волонтера Юрия Москаленко оказались пророческими: "Война заканчивается не переговорами, а капитуляцией одной из сторон. Это перемирие закончится, как и все предыдущие - боевыми действиями".

Тогда же волонтер рассказывал о том, как мы раз за разом наступали на одни и те же грабли: "Ни одно из двух с лишним десятков перемирий, которые у нас были с мая 2013 года, не было нам на пользу. Мы нерационально использовали это время, а они восстанавливали, укрепляли, углубляли, расширяли позиции. Бетонировали даже под обстрелами, а сейчас им никто не мешает. Они умело, грамотно используют любые наши запреты".

Хочется верить, что к сегодняшнему дню это изменилось. Военнослужащие, с которыми общался УНИАН, рассуждали о нынешнем мире и неизбежной войне спокойно, уверено: "Настроение боевое. Надо стрелять – будем стрелять. Надо подождать – подождем. Вопрос в том, чем мы хотим закончить войну. Если хотим забрать свои земли – надо использовать "Байрактары". Если кто-то хочет заморозить конфликт – он будет использовать перемирия".

Влад Абрамов