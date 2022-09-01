Он сказал, что пока "не педалирует эту тему" с Путиным.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что попросит у РФ ядерное оружие в двух случаях.

Об этом он сказал в Минске 1 сентября.

По его словам, стране понадобится ядерное оружие, если на нее будет совершено нападение или если такое оружие поставят Польше.

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"Беларусь поставит вопрос о владении российским ядерным оружием в случае агрессии и продвижения американского ядерного оружия в Польшу. Но если вдруг будет нападение на Беларусь, если дальше американцы в Польшу будут продвигать это оружие, оно должно быть у нас. Мы (с президенто РФ - УНИАН) договорились об этом, о модернизации нескольких наших самолетов, которые готовы будут нести тактическое ядерное оружие. Мы не педалируем эту тему, потому что американцы остановились, они не лезут в Польшу с ядерным оружием", - заявил Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что РФ усилит беларускую армию оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М".

Позднее Александо Лукашенко заявил, что Беларусь переоборудовала свои боевые самолеты для несения российских ракет с ядерными боеголовками.

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