Однако морально-психологическое состояние своего войска враг оценивает, как очень низкое.

Основное сосредоточение своих усилий россияне концентрируют на Запорожском направлении. Как сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире Эспрессо, враг продолжает терроризировать диверсионно-разведывательными группами направление дельты Днепра для того, чтобы распылять усилия Сил обороны Украины.

"Вражеская группировка не имеет критического увеличения, но противник подтянул на временно оккупированную Херсонщину подразделения Росгвардии. Это говорит о том, что они не могут справиться с движением сопротивления и чувствуют внутреннюю угрозу в тех местах, где дислоцируются.

Также это говорит, что морально-психологическое состояние своего войска враг оценивает как очень низкое и несбалансированное, поэтому им нужны дополнительные подразделения, которые будут удерживать в том числе и внутреннюю дисциплину", - добавляет Гуменюк.

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Кроме этого пресс-секретарь ранее сообщила о возможной дате следующей массированной ракетной атаки Российской Федерации на Украину.

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