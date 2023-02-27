По его данным, россияне могут планировать ракетные удары по Украине.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким обратился к украинцам с призывом не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Как сообщил Ким в своем Телеграмм-канале, сегодня стоит быть особенно внимательными к сигналам тревоги, ведь "что-то намечается".

"Не игнорируйте тревогу сегодня. Что-то намечается", - написал Ким.

Ракетный террор РФ: угрозы

По состоянию на 27 февраля в Черном море находится 6 вражеских кораблей, среди которых подводный ракетоноситель. Корабельная группировка врага в Черном море держится на безопасном расстоянии от контролируемого Украиной берега. Общий залп "Калибров" - 4 ракеты.

В ОК "Юг" предупреждают, что враг продолжает воздушную разведку, а анализ активности авиации и предыдущих ночных дроновых атак свидетельствует о высокой вероятности ракетных ударов.

В ночь на 27 февраля Россия прибегла к атаке "Шахедами". В небе над Украиной заметили 14 дронов-камикадзе, 11 из них сбили.

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