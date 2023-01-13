В Госдуме заявили, что они "не должны быть пушечным мясом".

В Российской Федерации решили провести военные сборы для ранее не служивших мужчин старше 30 лет. Они якобы должны получить военно-учетную специальность и "не быть пушечным мясом".

Такое заявление росСМИ сделал член комитета Государственной думы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. В его комментарии сказано: "Тех, кто выше 30 лет, будут привлекать на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом".

Решение было принято после вступления в силу нового закона об изменении возраста для призыва в армию в России. Он предусматривает поднятие верхней планки до 30 лет. То есть теперь в войско государства-агрессора будут набирать граждан от 18 до 30 лет. Идею подало Министерство обороны РФ, а кремлевский диктатор Владимир Путин ее поддержал.

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"Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи, это все-таки в качестве первоисточника нужно и следует [узнавать] информацию в Минобороны", — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Новая волна мобилизации в России: что известно

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, РФ стремится повысить численность армии до 2 миллионов человек. Не исключено, что в ближайшие дни агрессор объявит о новой волне мобилизации с целью привлечь 500 тысяч мужчин.

В украинской разведке также сообщили о введении в России ограничения на выезд пригодных к военной службе граждан. Это касается даже людей из категории В, то есть ограниченно пригодных.

Как заявили в Генштабе, рашисты хотят сформировать 20 новых дивизий, однако украинское командование сомневается в реалистичности этого плана.

Глава комитета Государственной думы по обороне РФ Андрей Картаполов заявил, что к весне количество призывников для войны против Украины планируют увеличить до 200 тысяч.

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