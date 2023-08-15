В Брянской области РФ тревожно. Местные власти сообщают о попытке проникновения якобы украинских диверсантов.
Как сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз, ДРГ якобы пыталась прорваться вблизи неселеного пункта Курковичи.
"Сейчас Вооруженные силы на пограничники в Брянской области в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации", - пишет Богомаз.
Губернатор уверяет, что пострадавших нет. Но в результате обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия, есть частичные повреждения производственных помещений, автомобиля.
Последние новости из Брянской области
В приграничной Брянской области часто происходят пожары и взрывы. 30 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз обвинил Украину в обстреле свиноводческого комплекса в Климовском районе. В тот же день российские СМИ сообщили об атаке беспилотного летательного аппарата на здание полиции в городе Трубчевск.
Недавно сообщалось о гибели российских саперов, которые подорвались на своей же мине в Брянской области. Также напомним, что в июле горел военный госпиталь для ветеранов.
По данным Центра национального сопротивления, российские власти хотят устроить провокации против своих граждан неподалеку от границы с Украиной.