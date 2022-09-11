В селе Песчаном в Луганской области поднят украинский флаг.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Село Песчаное, Старобельский район. Утро 11 сентября 2022. У нас самые лучшие люди... умеют ждать и не терять веру", - написал он.
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Также Гайдай обнародовал фото с сине-желтым флагом над населенным пунктом.
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