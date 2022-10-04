После освобождения Северодонецка, Лисичанска и Рубежного людей не будут свободно пускать обратно, так как грядет зима, а обеспечить отопительный сезон в этих городах невозможно.

Жителей Луганщины скоро попросят эвакуироваться в разные населенные пункты из-за контрнаступления Вооруженных сил Украины. После освобождения городов жителей не будут надолго пускать на их территорию. Причина заключается в невозможности провести отопительный сезон.

Такой информацией поделился глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в официальном Telegram-канале.

"В ближайшее время мы будем обращаться к людям с просьбой выехать из крупных городов в другие населенные пункты, где они смогут переждать контрнаступление. В крупные города, такие как Рубежное, Лисичанск и Северодонецк, после деоккупации мы не будем свободно пускать людей. Отопительный сезон там невозможно обеспечить — все разбито", — написал Гайдай.

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Глава Луганской ОВА добавил, что даже при всех финансовых возможностях восстановление отопления продлится несколько месяцев. Жителей городов, возможно, пустят проверить свое имущество, но остаться на зиму не позволят. Из всех временно захваченных городов наилучшая ситуация в Рубежном, так как там несколько лет назад обеспечили децентрализацию отопления.

Контрнаступление ВСУ: основная информация

Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября подтвердил деоккупацию Лимана в Донецкой области. На следующий день он рассказал, что город полностью зачистили. По данным аналитиков из американского Института изучения войны (ISW), потеря Лимана создала для россиян больше проблем, чем поражения в Киевской и Харьковской областях.

Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый 3 октября сообщил о деоккупации села Торское. Оно расположено на пути к Кременной на Луганщине, где рашисты пытаются в срочном порядке выстроить оборону.

В оперативном командовании "Юг" подтвердили продвижение ВСУ на отдельных направлениях в Херсонской области. Однако конкретной информацией пока не поделились.

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