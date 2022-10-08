После оккупантов значительная площадь освобожденных территорий загрязнена минами, отметил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал людей на деоккупированных территориях внимательно относиться к минной угрозе.

Об этом глава государства сказал во время вечернего обращения к украинцам.

"На деоккупированных территориях ни дня не сбавляем темпа в восстановительных работах. Это транспорт, это электричество, это газоснабжения, это почта, социальные выплаты – везде, где есть реальная возможность это обеспечить, мы обеспечиваем", - заявил президент.

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Он попросил всех украинцев на территории, где были оккупанты, особенно внимательно относиться к минной угрозе.

"Наши взрывотехники, наши саперы работают по максимуму, но после оккупантов очень значительная площадь загрязнена минами. Пожалуйста, не игнорируйте предупреждения относительно мин, не посещайте закрытую из-за опасности территорию, сообщайте пожалуйста полицию, ГСЧС и местную власть о любых обнаруженные мины или боеприпасы, которые не разорвались", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 7 октября в Изюмском районе Харьковской области 47-летняя женщина получила ранения, наступив на мину. Пострадавшая собирала в лесу грибы.

Как отметил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов, минная опасность, особенно в лесополосах, не исчезла.

"Взрывотехники работают в усиленном режиме, но площади минирований, которые оставил нам враг, огромны", - подчеркнул председатель ОВА.

В освобожденном от оккупантов Изюме большая часть города заминирована противопехотными минами, также захватчики оставили большое количество взрывоопасных предметов.

29 сентября в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что с начала деоккупации на Харьковщине обезврежено более 11 тыс. взрывоопасных предметов, обследовано 637 га освобожденных территорий.

По состоянию на начало октября на деоккупированных территориях области работали около 250 спасателей и 100 единиц техники. Основной их задачей является разминирование территорий и объектов.

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