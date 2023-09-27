После неудачной попытки штурма противник откатился, чтобы перегруппироваться, но наша артиллерия отработала отлично.

Российские захватчики предприняли неудачную попытку штурма и вынуждены были отойти для перегруппировки. Только украинские военные из 32 отдельной механизированной бригады достали оккупантов и там.

Видео о том, как Силы обороны отражают атаки российских оккупантов, опубликовал первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"После неудачной попытки штурма противник откатился, чтобы перегруппироваться. Но наша артиллерия отработала отлично. Результат "закрепили" с помощью сбросов с дрона. Мы не позволим оккупантам свободно гулять по нашей земле. Пусть помнят, что каждый шаг может стать для них последним", - отметил Павлюк в комментарии к видео.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки РФ нанесла очередной удар по Украине применив 38 иранских ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Пострадала припортовая инфраструктура Одесской области. В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 26 вражеских "шахедов".

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений. Враг нанес 10 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении силы обороны отразили атаки противника в районе населенного пункта Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки совершил 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника в районе южнее Новодаровки Запорожской области.

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