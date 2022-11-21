Пока неизвестно, "светят" ли украинской армии баллистические ракеты именно израильского производства.

Если власти Ирана начнут поставлять РФ баллистические ракеты, то армия Украины может получить новую военную помощь.

После начала поставки иранских ракет российской стороне, украинской армии могут передать высокоточные баллистические ракеты, рассказал глава Совета по нацбезопасности Израиля Эяль Хулата во время форума в Бахрейне, сообщает 9 канал, ссылаясь на сведения государственной медиакорпорации "Кан".

В то же время неизвестно, идет ли речь о передаче Украине баллистических ракет израильского производства.

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Стоит отметить, что ранее ряд стран-партнеров Украины, в частности, США, Великобритания, Канада и государства-члены ЕС передали Киеву вооружение для борьбы с полномасштабной агрессией со стороны России.

В октябре премьер Израиля Яир Лапид сказал, что его страна не будет поставлять Украине вооружение.

Военная помощь РФ от Ирана во время войны с Украиной - самые важные новости

Россия получила от иранской стороны разные беспилотники, в частности, дроны-камикадзе и уже не раз атаковала ними украинскую территорию. По состоянию на конец октября в нашей стране ликвидировали более 300 иранских беспилотников-камикадзе.

В начале ноября СМИ узнали, что Иран готовит передачу России для использования в войне против нашей страны около тысячи дополнительных единиц оружия, в том числе улучшенные баллистические ракеты.

Американские власти пригрозили иранской стороне дополнительными санкциями в случае поставок оружия РФ.

Позже советник Офиса президента Украины Алексей Арестович поделился, что согласно слухам, которые упорно ходят в дипломатических кругах, иранская сторона не очень хочет передавать России дальнобойные ракеты. По его словам, Иран получил "предложение, от которого сложно отказаться".

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