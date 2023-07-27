Сейчас уже обсуждаются возможные пути противодействия циничным атакам врага.

После угроз атаковать гражданские суда, которые направляются в порты Украины по Черному морю, враг нанес серию ударов по портовой инфраструктуре южных украинских городов. За 9 дней в результате атак российских оккупантов повреждено и частично уничтожено 26 портовых объектов, 5 судов, сообщил вице-премьер-министр Александр Кубраков на заседании Совета Украина-НАТО.

"Совместно осудили выход России из "зерновой инициативы" и целенаправленные атаки ракетами и дронами на портовую инфраструктуру юга Украины. Только за последние 9 дней в результате атак РФ повреждены и частично уничтожены 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов. Также россияне ограничивают судоходство в районе временно оккупированного Крыма и возле территориальных вод Болгарии. Этим РФ фактически блокирует движение судов в направлении морских портов Украины", - отметил Кубраков.

Министр призвал страны действовать быстро и решительно, не допустить блокады Черного моря российскими войсками.

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"Это может привести не только к потерям украинской экономики, но и к серьезному продовольственному кризису в мире, в частности в таких гуманитарно чувствительных регионах как Африка и Азия", - подчеркнул он.

По информации Кубракова, сейчас уже обсуждаются возможные пути противодействия циничным атакам врага и препятствованию свободному торговому судоходству.

"Благодарен союзникам из Альянса за решение усилить свою разведывательную деятельность в акватории Черного моря. Рассчитываем, что это поможет стабилизировать ситуацию с безопасностью и создаст условия для восстановления нормальной работы украинских портов", - прокомментировал министр.

Заседание Совета Украина-НАТО по поводу выхода России из "зернового соглашения"

26 июля состоялось заседание Совета Украина-НАТО по поводу выхода России из "зернового соглашения" и ее атак на южные области Украины, инициированное Президентом Украины Владимиром Зеленским 22 июля во время разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

В совместном заявлении члены Альянса осудили действия России и подчеркнули, что новая зона угроз России в Черном море в пределах исключительной экономической зоны Болгарии "создала новые риски эскалации, а также серьезные препятствия для свободы судоходства".

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что действия России создают существенные риски для стабильности Черноморского региона, в связи с чем Альянс усилит наблюдение и разведку в регионе Черного моря, в том числе с помощью морских патрульных самолетов и беспилотников. Он подчеркнул, что НАТО готов и в дальнейшем защищать свои территории от агрессии.

Инициатива проведения заседания была вызвана тем, что 18 июля Россия заявила о выходе из "зернового соглашения" об экспорте продовольствия из украинских портов, после чего начала наносить удары по портовой инфраструктуре на юге Украины, объектам хранения продовольствия. Осуществлены ракетные атаки и удары беспилотниками, в том числе, и по центру Одессы, в результате чего разрушены исторические здания, охраняемые ЮНЕСКО.

Кроме того, Россия ударила беспилотниками по Дунайским портам, у границы с Румынией. Также россияне угрожали атаковать гражданские суда, направляющиеся в украинские порты по Черному морю. В Минобороны РФ заявили, что будут реагировать на эти сухогрузы и танкеры, как перевозящие грузы военного назначения.

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