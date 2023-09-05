Самый высокий с 2010 года показатель связан прежде всего с применением такого вооружения в войне против Украины.

В 2022 году от кассетных боеприпасов по меньшей мере 1172 человека были ранены или убиты. Это самый высокий показатель с начала публикации ежегодных отчетов в 2010 году.

В 2021 году в мире было зафиксировано лишь 149 пострадавших от применения кассетных боеприпасов. Об этом сообщает DW со ссылкой на данные организации "Международная кампания по запрещению противопехотных мин и кассетных боеприпасов" (ICBL-CMC).

Показатель 2022 года связан прежде всего с применением такого вооружения в войне против Украины, говорится в докладе организации. Также случаи ранений или гибели людей от таких снарядов зафиксированы в прошлом году в Азербайджане, Ираке, Йемене, Лаосе, Ливане, Мьянме и Сирии. В ICBL-CMC подчеркнули, что 95% всех жертв - гражданское население.

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Большинство жертв кассетных боеприпасов зарегистрировано в Украине (916 человек). Эксперты отмечают, что это свидетельствует прежде всего о массовом использовании этих снарядов Россией.

Правозащитники предупреждают, что эти боеприпасы могут приводить к жертвам даже спустя долгое время после окончания военного конфликта. Ведь разрываясь, кассетные снаряды разбрасывают большое количество суббоеприпасов, которые могут не разорваться сразу.

Люди, которые остаются живыми после взрыва кассетных бомб, часто теряют конечности или получают тяжелые, иногда множественные, травмы жизненно важных органов. В 2022 году 185 человек были ранены или убиты кассетными снарядами, оставшимися после окончания боевых действий, отметили в ICBL-CMC.

Отмечается, что в 2010 году вступили в силу Конвенция о запрете использования, передачи и накопления кассетных боеприпасов. На сегодня ее подписали 124 государства и ратифицировали 112. США и Украина не являются участниками Конвенции.

Кассетные боеприпасы в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в июле Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который впервые вошли кассетные боеприпасы DPICM. За неделю в ВСУ подтвердили, что Украина получила кассетные боеприпасы. Позже издание The Washington Post написало, что украинские силы начали применять эти боеприпасы на поле боя. Это вскоре подтвердили и в Белом доме.

В августе стало известно, что США рассматривают возможность передачи Украине кассетных боеприпасов для реактивной артиллерии. Их дальность поражения больше, чем у артиллерийских кассетных снарядов, которые США начали поставлять ранее.

Между тем, Россия применяет кассетные снаряды, в том числе против гражданского населения Украины, с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Более того, сообщения об использовании этих боеприпасов российскими войсками регулярно поступали с 2014 года, когда Кремль начал военное вторжение на украинский Донбасс.

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