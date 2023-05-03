Сообщается, что США продолжают поставлять Украине разведданные в режиме реального времени.

По информации СМИ, Украина держит в секрете детали своего весеннего контрнаступления, пытаясь предотвратить утечку конфиденциальной информации, которая может поставить под угрозу его позиции на поле боя. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на слова двух европейских чинивников, находящихся в контакте с украинским военным руководством.

Источники издания заявили, что их украинские коллеги сослались на предполагаемую утечку секретных документов от гвардейца ВВС штата Массачусетс Джека Тейшейры как на одну из причин, по которой Киев воздерживается от обмена информацией о контрнаступлении, в том числе о сроках.

Украина, вероятно, по-прежнему делится некоторыми базовыми разведданными с США и другими европейскими странами, которые поддерживали ее оружием в течение прошлого года. Но официальные лица внутри страны работают над предотвращением распространения подробностей, связанных с планированием поля боя, заявили неназванные европейские чиновники.

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Украинский депутат на условиях анонимности заявил, что высокопоставленные чиновники в Киеве также скрывали подробности контрнаступления от других политиков в столице. "В стране лишь несколько человек знают этот план", — сказал депутат.

Представитель министерства обороны США заявил, что никаких изменений не произошло, Вашингтон и Киев по-прежнему обмениваются информацией на том же уровне. Не было никаких признаков того, что Украина что-то скрывает от США, продолжил чиновник.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби на вопрос журналистов, опасается ли администрация президента США, что украинцы будут держать ее в неведении, сказал, что молчание перед контрнаступлением не будет сюрпризом. "Они не обязаны уведомлять нас или сообщать нам заранее", — сказал он.

"Мы сосредоточены не на том, получим ли мы какую-то информацию. Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое, когда они будут готовы начинать", - подчеркнул Кирби.

Другие представители администрации Байдена настаивают на том, что Украина никогда полностью не раскрывала США свои военные планы.

"Утечка" секретных документов Пентагона

Ранее издание The New York Times сообщило об утечке засекреченных военных документов о вооружении ВСУ накануне контрнаступления, а также о планах по поставкам Киеву западного оружия.

Стоит отметить, что "слитые" в сеть документы не содержат конкретных планов боев - как, когда и где Украина намерена начать наступление. Однако там все же раскрыты потребности ВСУ в некоторых видах вооружений.

Издание CNN сообщило, что Украина якобы была вынуждена изменить свои военные планы из-за публикации этих документов. А экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес убежден, что утечка секретных документов не скажется на контрнаступлении ВСУ.

"Слил" секретные данны 21-летний военнослужащий Массачусетской воздушной Национальной гвардии Джек Тейшейра, его вычислисли по одному фото.

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