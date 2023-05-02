Он считает, что точной даты ждать не стоит.

Фактически действия Вооруженных Сил Украины на южном направлении можно считать контрнаступлением.

Речь идет о поддержании огневого контроля, постоянном уничтожении военных объектов и снижении боеспособности противника, сказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в комментарии CNN.

"Поэтому я не думаю, что будет дата, с которой будет считаться, что контрнаступление уже началось", - добавил он.

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Он выразил оптимизм, что Украина сможет вернуть свои территории: "Потому что то, что сейчас происходит на временно оккупированной территории, - это просто кошмар. Такого не должно быть в 21 веке. Это и пыточные камеры, и принудительная паспортизация, и депортация детей и т. д.", - сказал Соболевский.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Напомним, что Украина готовится к большому контрнаступлению на фронте. В Белом доме заявляли, что передали для него почти все, что она просила.

В одном из интервью президент Украины Владимир Зеленский сказал, что контрнаступление включает планы по деоккупации Крыма. Также он сказал, что россияне "будут бежать", когда Украина подойдет к административным границам с полуостровом.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, подготовка к контрнаступательным действиям уже на финише.

Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина готовит контрнаступление уже в ближайшие недели.

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