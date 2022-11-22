Любая демонстрация способности Украины угрожать Новороссийску станет еще одним стратегическим вызовом для ЧФ.

Черноморский флот РФ после взрывов на нефтяном терминале в Новороссийске больше не может чувствовать себя безопасно даже на побережье России.

Как сообщается в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, любая демонстрация способности Украины угрожать Новороссийску станет вызовом для РФ.

"18 ноября 2022 года несколько российских и украинских СМИ сообщили о нападении на нефтяной терминал в порту Новороссийск на черноморском побережье России. Рядом с нефтяным терминалом находится крупная база Черноморского флота России. ЧФ передислоцировал многие из своих водных операций в Новороссийск после того, как летом Украина нанесла удар по его базе в Севастополе в оккупированном Крыму. Российское командование, вероятно, будет обеспокоено угрозами базирующейся в Новороссийске флотилии десантных кораблей", - сказано в отчете.

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Там отметили, что эти суда относительно уязвимы без сопровождения и стали играть более важную роль в снабжении российских войск на Украине после того, как в октябре был поврежден Керченский мост.

"Любая демонстрация способности Украины угрожать Новороссийску, скорее всего, станет еще одним стратегическим вызовом для ЧФ. Это также еще больше подорвет и без того ослабленное морское влияние России в Черном море", - добавили в минобороны Британии.

Атаки Украины на Черноморский флот РФ

18 ноября российские СМИ заявили, что морской беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал "Шесхарис" в Новороссийске. В нефтегавани "Шесхарис" Россия грузит свою нефть для отправки за границу.

Ранее группа морских дронов поразила пришвартованные в Севастопольской бухте русские корабли.

Среди поврежденных оказались три корабля: класса "Адмирал Макаров", "Адмирал Григорович", а также тральщик "Иван Голубец", которые впоследствии были выведены из боеспособного состояния. После этого активность Черноморского флота РФ в Крыму заметно снизилась.