Евгений Дикий отметил, что адмирал Соколов, скорее всего, погиб во время удара по штабу ЧФ России.

Удар по зданию штаба Черноморского флота Российской Федерации был неслучайным. Основная масса погибших - старшие офицеры.

"В любом случае точно известно, что ракета прилетела неслучайно. Она прилетела именно во время штабного заседания и однозначно основная масса погибших — это старшие офицеры. По большому счету, Черноморский флот России сейчас временно безголовый. Если среди них был и Соколов (что все-таки, скорее всего, так и было)... это еще и просто приятно", – рассказал бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий в эфире телемарафона.

По его словам, предыдущий раз командующий флота в РФ погибал во время боевых действий еще во время российско-японской войны.

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"Российско-японская тоже по мнению тогдашнего царского режима, должна была быть "маленькой победоносной войной". Во что она действительно превратилась, в какой разгром именно российской армии все прекрасно помнят. А дальше это повлекло за собой то, чего сейчас больше всего боится кремлевский режим. Разгром российской армии сдетонировал уже внутренней "смутой", внутренним хаосом. Мне кажется, что параллели здесь совершенно неслучайны и может еще именно поэтому россиянам настолько неприятно признавать гибель Соколова", – подытожил Дикий.

Удар по штабу Черноморского флота - главные новости

25 сентября ССО сообщили новую информацию по потерям россиян в результате удара по штабу Черноморского флота РФ. Тогда заговорили о ликвидации командующего ЧФ России.

Позже минобороны РФ опубликовало видео с якобы живым адмиралом Соколовым на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, поставив под сомнение заявление Украины. В свою очередь украинские военные заявили, что "уточняют" информацию о Соколове.

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