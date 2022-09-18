Накануне российские военные открыли огонь на улицах оккупированного Херсона. Они заявили о якобы проведении контртеррористической операции по выявлению украинских ДРГ.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что причиной масштабной стрельбы в Херсоне были конфликты между оккупантами.

Об этом советник руководителя ОП написал в Twitter.

"Масштабная стрельба в центре Херсона - еще одно проявление напряжения, нарастающего между ЧВК, зэками, "кадыровцами", военными РФ и ФСБ. Количество "бытовых конфликтов" увеличивается. Стороны агрессивно делят награбленное перед побегом на фоне новостей о приближении Вооруженных сил Украины", - отметил Подоляк. Видео дня

Как сообщал УНИАН, вечером 17 сентября российские военные открыли огонь на улицах оккупированного Херсона. В то время в Херсонской области воздушной тревоги не было. Россияне заявили о якобы проведении контртеррористической операции по выявлению украинских ДРГ.

Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк пояснила, что стрельба является частью диверсионных мероприятий, которые россияне проводят на оккупированных территориях с 17 по 20 сентября по дискредитации ВСУ.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны. Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что освобождена почти вся территория Харьковской области.

На деоккупированных территориях правоохранители продолжают находить человеческие останки военных и гражданских со следами пыток.

Успехи Вооруженных сил Украины на юге даются очень тяжелыми боями и усилиями, отметила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк: "Продвижение не такое стремительное и быстрое, как бы нам хотелось, но достаточно результативное".

В районе ГЭС в Новой Каховке оккупанты затопили 9 вагонов для постройки переправы с целью подготовки путей отступления.

К обороне ВС РФ готовятся как на востоке (полоса Сватово - Кременная), так и на юге - в Херсоне. Усилены проверки граждан, враг продолжает захвачивать в плен гражданское население якобы из-за "связей с ВСУ и СБУ".

Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 54 480 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

Вас также могут заинтересовать новости: