Во вторник, 27 декабря, украинские воины устроили "фейерверк" штабу российских оккупантов. Удалось "задвухсотить" по меньшей мере 12 оккупантов.
Как сообщает офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", пока есть ориентировочные данные о потерях захватчиков. Среди двохсотих:
- новоназначенный командир бригады;
- начальник артиллерии бригады;
- начальник разведки бригады;
- другие офицеры управления.
Кроме того, санитарные потери оккупантов составили по меньшей мере семь человек. Другие подробности разгрома оккупационного штаба "Штирлиц" пообещал сообщить позже.
Потери России в Украине на 27 декабря
Как сообщал УНИАН, общие боевые потери России на войне в Украине по состоянию на 27 декабря ориентировочно составили более 103 тысяч человек личного состава. Также РФ потеряла: танков - 3 тысячи 16, боевых бронированных машин - 6 тысяч 24, артиллерийских систем - 1 тысячу 998, реактивных систем залпового огня - 418.
В течение суток украинские войска нанесли удары по вражескому пункту управления и шести районам сосредоточения сил и техники оккупантов.