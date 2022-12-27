Санитарные потери россиян составили по меньшей мере 7 человек.

Во вторник, 27 декабря, украинские воины устроили "фейерверк" штабу российских оккупантов. Удалось "задвухсотить" по меньшей мере 12 оккупантов.

Как сообщает офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", пока есть ориентировочные данные о потерях захватчиков. Среди двохсотих:

новоназначенный командир бригады;

начальник артиллерии бригады;

начальник разведки бригады;

другие офицеры управления.

Кроме того, санитарные потери оккупантов составили по меньшей мере семь человек. Другие подробности разгрома оккупационного штаба "Штирлиц" пообещал сообщить позже.

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Потери России в Украине на 27 декабря

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери России на войне в Украине по состоянию на 27 декабря ориентировочно составили более 103 тысяч человек личного состава. Также РФ потеряла: танков - 3 тысячи 16, боевых бронированных машин - 6 тысяч 24, артиллерийских систем - 1 тысячу 998, реактивных систем залпового огня - 418.

В течение суток украинские войска нанесли удары по вражескому пункту управления и шести районам сосредоточения сил и техники оккупантов.

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