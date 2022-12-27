ВСУ уничтожили штаб РФ: ликвидированы топ-офицеры / фото Генштаб

Во вторник, 27 декабря, украинские воины устроили "фейерверк" штабу российских оккупантов. Удалось "задвухсотить" по меньшей мере 12 оккупантов.

Как сообщает офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", пока есть ориентировочные данные о потерях захватчиков. Среди двохсотих:

  • новоназначенный командир бригады;
  • начальник артиллерии бригады;
  • начальник разведки бригады;
  • другие офицеры управления.

Кроме того, санитарные потери оккупантов составили по меньшей мере семь человек. Другие подробности разгрома оккупационного штаба "Штирлиц" пообещал сообщить позже.

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Потери России в Украине на 27 декабря

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери России на войне в Украине по состоянию на 27 декабря ориентировочно составили более 103 тысяч человек личного состава. Также РФ потеряла: танков - 3 тысячи 16, боевых бронированных машин - 6 тысяч 24, артиллерийских систем - 1 тысячу 998, реактивных систем залпового огня - 418.

В течение суток украинские войска нанесли удары по вражескому пункту управления и шести районам сосредоточения сил и техники оккупантов.

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