Президент заявил, что есть понимание, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 2023 год будет решающим на линии фронта в войне с Россией.

В вечернем обращении к украинцам глава государства отметил, что провел сегодня заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Оно произошло в 44-й раз за год.

"Тематика понятна. Прежде всего это Бахмут, Кременная и Донбасс в целом. Возможные действия врага на восточном направлении и наши действия", – сказал Зеленский.

Видео дня

Также он добавил, что были заслушаны командующие и определились с шагами на ближайшее время.

"Продолжаем готовить силы обороны и безопасности Украины к следующему году. Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски есть зимой, понимаем, что должны сделать весной, а значит, понимаем, какие результаты должны продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что отдельно обсуждались поставки боеприпасов и ремонт боевой техники.

"Кстати, хочу поблагодарить наших специалистов, всех наших партнеров, всех, кто привлечен к соответствующей работе. Нам удалось наладить такую систему, чтобы не только вернуть отремонтированную технику на поле боя, но и чтобы взять с поля боя трофейную технику и поставить ее на службу нашему государству. Это очень важный результат года, и все, кто присоединился, – действительно молодцы", – добавил глава государства.

Война в Украине: как будут развиваться события

Военные эксперты Олег Жданов и Роман Свитан считают, что ближайшие месяцы войны с Россией будут самыми тяжелыми для Украины. По словам Жданова, Украине придется в основном вести наступательные действия. Во время наступления потери всегда больше, чем в обороне.

В Институте изучения войны сообщают, что якобы украинские удары по военным объектам далеко в тылу российской территории вызывают невралгию у военного экспертного сообщества РФ. Аналитики сделали вывод, что в российском информационном пространстве продолжат использовать вероятные атаки на военные объекты далеко в тылу, чтобы призвать к эскалации действий против Украины.

Кроме того, политолог Михаил Шейтельман предполагает, что российский диктатор Владимир Путин может остаться у власти даже после проигрыша в войне против Украины. Он подчеркнул, что россияне упустили последний шанс сменить власть в 2011-2012 годах, когда на протесты еще выходили тысячи граждан РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: