Ликвидирование последствий теракта на Каховской ГЭС отвлекает украинских солдат, констатировал Снайдер.

Выдающийся американский историк, профессор Тимоти Снайдер спрогнозировал, повлияет ли разрушение Каховской дамбы на контрнаступление Украины.

В эфире BBC Radio Снайдер констатировал, что ликвидирование последствий теракта на Каховской ГЭС отвлекает украинских солдат.

"Украинские военные эвакуируют людей. Украинские военные с помощью беспилотников сбрасывают воду на крыши вместо гранат в российские танки", – сказал он.

В то же время он выразил мнение, что это не будет иметь принципиальных последствий для украинского контрнаступления.

"Я не думаю, что это будет иметь принципиальные последствия для украинского контрнаступления. ... Я думаю, что это изменит ситуацию на несколько дней или несколько недель, но есть много других направлений, куда должно было идти украинское контрнаступление, и, что примечательно, оно все еще идет по этим направлениям", – сказал он.

Прогнозируя, насколько удачным может быть контрнаступление Украины, Снайдер сказал, что украинские силы, вероятно, смогут снова превзойти ожидания.

"Военная история учит нас, что эти вещи очень, очень трудно предсказать, но я думаю, что многое зависит, как обычно бывает во время войны, от того, повлечет ли украинский прогресс политическое давление на Москву и приведет ли это политическое давление к панике на российских фронтах. Я думаю, что в целом украинцы сделали лучше, чем люди ожидали, и я бы осторожно спрогнозировал, что они сделают лучше, чем люди ожидают, и на этот раз", – сказал он.

Контрнаступление Украины - что надо знать

Украина официально не будет объявлять о начале контрнаступления, как неоднократно сообщали в Минобороны и СНБО. В то же время иностранные СМИ сообщали, что украинское контрнаступление уже стартовало. Издание Politico накануне писало, что украинское контрнаступление набирает обороты, но россияне демонстрируют жесткое сопротивление.

Британская разведка 10 июня констатировала, что за последние двое суток Украина проводила значительные операции в нескольких секторах на востоке и юге, первая линия обороны россиян была прорвана. В Генштабе оповестили о неудачных попытках врага наступать на трех направлениях.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский на брифинге заявил, что происходят контрнаступательные и оборонительные действия, а украинские военные настроены позитивно.

Вас также могут заинтересовать новости: