Эстония, Латвия и Литва укрепят обороноспособность Украины путем предоставления дополнительной военной помощи.

Эстония, Литва и Латвия окажут Украине дополнительную оборонную помощь.

Об этом сообщает Министерство обороны Эстонии в Twitter.

"Эстония, Латвия и Литва укрепят обороноспособность Украины путем предоставления дополнительной военной помощи. Эстония предоставляет противоброневые ракеты Javelin, Латвия и Литва - зенитные ракеты Stinger. Мы - союзники. Оставайтесь с Украиной!"- говорится в сообщении.

По словам министра обороны Эстонии Калле Лаанет, важно поддерживать Украину всеми возможными способами в ее противостоянии агрессору.

"Давайте посмотрим правде в глаза – война в Украине продолжается, и важно поддерживать Украину всеми возможными способами, чтобы она могла противостоять агрессору", – цитирует министра оборонное ведомство Эстонии.

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Как сообщал УНИАН, одной из стран, которые отказываются предоставлять Украине оружие является Германия. Так, 14 декабря СМИ сообщили, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через агентство НАТО по поддержке и снабжению. Кроме того, сообщалось, что эту возможность также блокировали Нидерланды.

30 декабря новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает поставки оружия Украине. По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности".

16 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз призвал Берлин предоставить Украине вооружение. По словам украинского дипломата, нежелание нового правительства Германии поставлять оружие "очень огорчает" на фоне наращивания сил РФ на границе с Украиной. "Теперь настал момент истины, - кто есть настоящий друг", - подчеркнул Мельник.

17 января в Киеве глава МИД Германии заявила, что позиция Германии в вопросе поставки в Украину оружия остается неизменной.

18 января канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем отвлечь возможность вторжения Российской Федерации в Украину.