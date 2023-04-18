За прошедшие сутки враг 31 раз атаковал украинские позиции, но успеха не имел.

Российские захватчики потеряли за минувшие сутки в Донецкой области две роты. Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

В частности, отмечает он, защитники таврийского направления уверенно держат оборону и осуществляют необходимые меры по снижению боевых возможностей врага.

"Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую область, продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск", - отметил Тарнавский.

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Так, по его данным, за прошедшие сутки враг 31 раз атаковал позиции украинских защитников, однако успеха не имел и отошел.

"Применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции наших подразделений и населенные пункты, граничащие с линией соприкосновения. Для корректировки огня артиллерии противник использует БПЛА", - добавил бригадный генерал.

По его словам, в целом на таврийском направлении в течение суток зафиксированы 362 обстрела.

В частности, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в течение суток выполнили 826 огневых задач, речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

"Потери врага убитыми и ранеными составили около двух рот. Уничтожены и повреждены восемь единиц военной техники противника. В том числе танк, БМП, БТР, МТЛБ, БпЛА "Орлан-10", - добавил бригадный генерал.

Потери россиян - последние данные

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины за минувшие сутки, 17 апреля, уничтожили 470 российских захватчиков. Также уничтожено 11 вражеских боевых бронированных машин, 6 артиллерийских систем и один танк.

Всего за сутки ВСУ отбили более 70 атак россиян, а общие потери оккупантов в Украине превысили 183 тысячи человек.

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