Правозащитник отметил, что война на истощение серьезно ударит по желанию россиян воевать.

Российские власти не смогут удерживать уровень поддержки войны в Украине. Президент РФ Владимир Путин исчерпал ресурс стимулирования войны за счет патриотических лозунгов и пропагандистских призывов

"Резерва энтузиазма я не вижу. Стимулируй – не стимулируй: "Война священная" или что там Кириенко еще придумал. Ну, скажет это Путин, и что изменится? Война какой-то другой оттенок приобретет? Начнут воевать каким-то другим оружием, используя другие средства? Я не понимаю этого. Все это рассчитано на круглых дебилов. Поэтому я не думаю, что это может вызвать какой-то прилив энтузиазма", - рассказал российский правозащитник и юрист Марк Фейгин в интервью УНИАН.

При этом он отметил, что в российском обществе тиражируется мнение, что "цель русского человека – страдать и умирать".

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"Призывают, они так и говорят, что вообще весь смысл жизни – умирать. Вот Дугин в крайнем виде сформулировал это, в отличие от них и их оговорок – осмысленная жизнь, переход из одного состояния в другое, как говорит этот дурачок Соловьев. А этот прямо сказал: цель русского человека – страдать и умирать, все остальное не заслуживает уважения. Риторическая игра продолжится. Но повторяю, когда говорят: война на истощение, на истощение чего? Истощается ведь не только материальное, но и душевные чувства. Война долгая притупляет очень многое, в том числе и вот этот оголтелый патриотизм", - заявил юрист.

По его словам, война на истощение предусматривает и истощением патриотизма и энтузиазма.

"И одними словами Путина, его призывами, обращениями к Федеральному Собранию и выкриками на митингах сейчас сильнее стимулировать уже не смогут. Ну, пусть он назовет это отечественной войной – давайте еще сильнее мобилизуемся. Так, вы и так уже мобилизовали и продолжите. Что изменится? Форму дадите? Современные танки появятся вместо этой рухляди? Самолеты пятого поколения? Ничего не изменится. Я думаю, Путин исчерпал ресурс стимулирования войны за счет патриотических лозунгов и пропагандистских призывов. Даже если война перейдет на территорию России, если действительно будут обстреливать Москву, они же не случайно там средства ПВО размещают, я, скорее, верю, что это нагонит больше страха, нежели вызовет больше энтузиазма", - подытожил Фейгин.

Мобилизация в России - что известно

Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину российский диктатор Владимир Путин успокаивал россиян, что срочники "не будут участвовать в "специальной военной операции".

Осенью из-за огромных потер армии в России объявили частичную мобилизацию. В январе 2023 года глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Кремль готовится объявить о второй волне мобилизации. При этом призвать могут до 500 тысяч человек.

На данный момент российская пропаганда готовит информационную почву для мобилизации на фронт срочников. "Военкор" РФ Александр Коц одним из первых начал активно прощупывать общественное мнение.

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