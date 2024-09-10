Все ждут смерти на передовой, но, к сожалению, это произошло в городе, сказал священник.

Продолжается война в Украине, и в результате смертоносного удара РФ по Полтаве, в частности, погиб 66-летний Петр Городницкий - охранник кампуса Военного института телекоммуникаций и информационных технологий, сын которого - 36-летний Александр служит в одной из штурмовых бригад украинской армии и на пять дней пошел в отпуск, чтобы похоронить отца и пережить свое горе.

Александр Городницкий поехал в морг, чтобы забрать тело отца, которого он надеялся защитить, отправившись на войну, "его ярость была сжатым кулаком", пишет The Washington Post. Журналисты отметили, что воин отказался плакать, даже стоя у распахнутых дверей в задней части здания, ожидая, когда ему передадут тело отца.

"Я никогда бы не подумал, что две ракеты прилетят в центр Полтавы… Вы знаете, на кого я зол", - поделился мужчина. Во время похорон Петра священник сказал, что "все ждут смерти на передовой, но, к сожалению, это произошло в городе".

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Издание отметило, что Александр шел на кладбище вместе с женой и утешал ее. Штурмовик редко бывал на кладбище с тех пор, как три года назад его двухнедельная дочь внезапно умерла в коляске.

"Ему нравилось представлять, как отец держит ее сейчас, куда бы ни отправились их души. Он молча наблюдал, как на могилу набрасывали землю... Александр не плакал. У него остался только этот день. На следующее утро он возвращался на войну", - подчеркивается в статье.

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Россияне 3 сентября нанесли удар по Полтаве двумя баллистическими ракетами по учебному заведению. В результате удара пострадали более чем 300 человек, а свыше 50 - погибли.

По словам авиационного эксперта Богдана Долинце, в нашей стране есть сложности со сбиванием баллистики. Аналитик отметил, что украинцы имеют ограниченное количество систем противовоздушной обороны, которые способны уничтожать баллистические ракеты, - это зенитные ракетные комплексы Patriot и NASAMS.

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