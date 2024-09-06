Сбивать баллистику в Украине могут только ЗРК Patriot и NASAMS, отметил эксперт.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и в нашем государстве есть две сложности со сбиванием баллистических ракет.

Прежде всего наше государство имеет ограниченное число систем противовоздушной обороны, которые способны уничтожать баллистику, - это зенитные ракетные комплексы NASAMS и Patriot, рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире "24 Канала".

"Для уничтожения воздушной цели, например, ЗРК Patriot имеет дальность более 100 километров... гарантированная зона поражения 110 - 120 километров. Впрочем, в случае уничтожения баллистических целей, радиус работы Patriot существенно меньше - ограничивается 24 километрами по высоте и около 30-40 километрами по дальности", - отметил собеседник.

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По его словам, чтобы прикрыть от баллистики город, который имеет средний размер, нужно десятки пусковых установок. Долинце подчеркнул, что для обеспечения эффективной защиты от крылатых ракет, понадобятся только несколько пусковых установок и один радар.

Важные новости Украины о войне - что уже сообщалось

Россияне уже много раз били по украинской территории баллистическими ракетами, есть много жертв, разрушений и пострадавших. В частности, сообщалось, что в начале сентября россияне через Беларусь нанесли смертоносный удар по Львову аэробаллистической ракетой "Кинжал".

Враги атаковали областной центр 4 сентября - под ударом оказался жилой квартал, погибли семь человек, а более 70 - получили ранения. Среди жертв есть дети.

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