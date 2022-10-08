Переход на дипломатическое решение вопроса возможен, отметил эксперт.

В настоящее время мир не видит подготовки России к нанесению ядерного удара по Украине. Но США и НАТО уже готовят военный ответ в случае эскалации конфликта.

Об этом в эфире FREEDOM рассказал военный аналитик Роман Свитан.

"За полтора месяца ничего не изменилось. Нигде не происходит никаких действий по подготовке и использованию ядерного оружия Россией. Никаких - ни оперативно-тактического, ни стратегического значения. Если бы было хоть малейшее движение в нашу сторону, уже были бы предприняты меры превентивного характера, и мы их услышали", - сказал он.

То, что президент Байден начинает говорить в таком ключе больше, показывает решимость США ответить на ядерную угрозу РФ, отметил Свитан. "Он (Байден) предупреждает РФ, что любое движение их в сторону эскалации ядерного вопроса приведет к армагедонну, который будет связан с Россией", - добавил эксперт.

"За несколько часов будет уничтожена вся российская армия во всех местах ее дислокации", - объяснил Свитан.

Переход на дипломатическое решение вопроса возможен, сказал эксперт, но только в определенной последовательности. Речь идет о полном выводе войск РФ и замене правящей верхушки.

"Сегодня Украина уже обращается к военным России, так как руководство армией может заменить на определенном этапе так называемую "светскую" власть", - сказал Свитан.

Угроза ядерного удара России - что известно

21 сентября российский президент Владимир Путин вместе с объявлением в стране частичной мобилизации пригрозил Западу ядерным оружием.

Этому следовали попытки Кремля аннексировать захваченные украинские регионы. В этом контексте российские чиновники начали заявлять, что РФ применит ядерное оружие в случае посягательства на свою территорию.

Однако результатов псевдореферендумов мир не признает, а США и союзники согласились, что Украина должна деоккупировать захваченные Москвой территории.

Западные аналитики соглашаются с утверждением, что ядерный шантаж скорее свидетельствует о непростом положении, в котором оказалась армия России на поле боя.

Вместе с тем в украинской разведке допускают, что РФ может применить оружие массового уничтожения. США уже пригрозили "катастрофическими последствиями", если Путин на это решится.

Всего, по мнению Института изучения войны, существует только два варианта применения ядерного оружия: вдоль линии фронта и массированного удара по всей Украине. Однако ни один из них не даст России реального преимущества на поле боя, поскольку ВС РФ в нынешнем состоянии просто не способны вести бой в пораженной радиацией зоне, а сами удары не позволят полностью захватить Украину.

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