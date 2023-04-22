На подготовку этих "штурмовых подразделений" российское командование тратит две недели.

Российское командование перебросило под Марьинку так называемые "штурмовые подразделения Z" вместо десантников.

Об этом рассказал в эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. Он отметил, что на подготовку этих "штурмовых подразделений" российское командование выделяет максимум две недели.

"К нам попали некоторые документы, а именно: "Положение о штурмовых ротах Z" 8-й общей военной армии РФ. Там четко указано, что на подготовку данных подразделений выделяется всего 10-15 дней", – раскрыл подробности Дмитрашковский.

Видео дня

Он отметил, что за такое время невозможно качественно подготовить военных для слаженной работы на войне.

"Но в России даже не ведут учет людей, погибших в этих подразделениях", – пояснил Дмитрашковский.

Ситуация на Донбассе

По данным Генштаба ВСУ оккупанты сосредотачивают усилия на наступлениях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Так, например, 20 апреля, на них ВСУ отбили более 60 атак противника.

При этом эксперт Александр Коваленко заявил, что Бахмут ни в оперативном, ни в тактическом окружении не находится. Вместе с тем, если оккупантам удастся перерезать "трассу жизни", тогда может встать вопрос о выводе ВСУ из города.

Вас также могут заинтересовать новости: