И ракетная, и минная опасность сохраняются.

Российских ракетоносителей в Черном море стало меньше из-за шторма, однако угроза ударов по украинским городам сохраняется.

Об этом говорится в сводке ОК "Пивдень".

Сейчас в море до двух ракетоносителей с 12 крылатыми ракетами типа "Калибр".

"Штормовая погода в Черном море заставила врага сократить количество ракетоносителей до 2️ – надводного и подводного – а соответственно и количество "Калибров" до 1️2️. Тем не менее, и ракетная угроза, и минная опасность не теряют актуальности", - сообщают военные.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Донбасса. Вечером, 25 августа, Генштаб ВСУ сообщал об отражении атак оккупантов на Харьковском, Славянском, Краматорском, Бахмутском и Южнобугском направлениях.

Институт изучения войны констатирует, что продвижение врага достигло кульминации: Россия не может развить тактические успехи в более широкие оперативные.

Запад склоняется, что российско-украинская война продлится минимум год, но уже "фактически зашла в тупик". В Лондоне считают, что речь идет о войне "на истощение".

Вместе с тем ВСУ все еще не могут пойти в контрнаступление из-за дефицита надлежащего вооружения, пояснил военный эксперт Олег Жданов. "Ситуация патовая – тот, кто первым сформирует резервы и перебросит их на передний край, тот и получит преимущество на поле боя", – отметил он.

25 августа также стало известно о подписании Путиным указа об увеличении численности состава ВС РФ, хотя, убежден генерал Романенко, для восстановления утраченных ресурсов врагу понадобится много времени.

ВСУ ликвидировали уже 45 850 оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ и тысячи единиц техники врага.

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