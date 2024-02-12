Он отметил, что ничего серьезного оккупантам Starlink не даст.

С начала войны получение доступа к терминалам системы Starlink стало важным событием для усиления возможностей украинской армии и поддержки населения. В то же время в последнее время в сети появились сообщения о том, что российские оккупанты начали использовать терминалы Starlink на оккупированных территориях Украины.

При этом полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в комментарии "Телеграфу" отметил, что даже, если россияне действительно массово будут использовать Starlink, поводов для волнений украинцам это не добавит.

По его словам, оккупанты могут завладеть "Старлинками", например, при захвате позиций ВСУ. В то же время, отмечает эксперт, перепрошить их крайне сложно, поэтому за пределами определенных локаций использовать вряд ли удастся. Так же россияне могут закупить эти терминалы через третьи страны, но опять же, система SpaceX отслеживает каждую установку и может отключить ее.

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Эксперт при этом отметил, что ничего серьезного оккупантам Starlink не даст.

"Starlink - это просто система интернета через космическую связь. Вот и все. Если на территории РФ у них есть несколько десятков таких установок, ничего серьезного это им не даст. Если они есть в тактической зоне... ну, пусть пользуются WhatsApp, Viber, TikTok, имеют альтернативу уязвимой мобильной связи", - говорит эксперт.

Использование россиянами Starlink - что известно

Ранее в сети появились сообщения о том, что захватчики массово используют эти терминалы на оккупированных территориях Украины. Один из пользователей X писал, что Россия покупает их через Дубай.

В украинской разведке подтвердили эту информацию, опубликовав перехват разговора захватчиков. По данным ГУР, терминалы установили в подразделениях российской 83-й отшбр.

Вместе с тем Илон Маск назвал эти сообщения "ложными", заявив, что его компания SpaceX не продает России эти терминалы.

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