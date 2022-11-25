Состояние здоровья у мобилизованных не проверяется должным образом.

Новомобилизованные российские резервисты уже почувствовали, что такое быть "пушечным мясом". Ужасные условия службы могут стать толчком для протестов со стороны семей военных. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки в Twitter.

"Объявленная Путиным частичная мобилизация длится уже два месяца, а организация процесса вызывает много вопросов. Возникают ситуации, когда под призыв попадают люди, имеющие право не служить. Призывники не имеют ни нужной подготовки, ни мотивации к выполнению боевых задач, а снаряжение они обеспечивают себе сами. Состояние здоровья у мобилизованных не проверяется", - отметили в разведке.

В Донецкой области новомобилизованные погибли в большом количестве во время лобовых атак на мощные украинские оборонительные позиции возле города Бахмут. Кремль, как предполагают британцы, должен подумать, что все больше семей резервистов готовы рискнуть арестом, протестуя против условий, в которых служат их родственники.

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Мобилизация в России

21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что 82 тысячи призванных в рамках частичной мобилизации уже направлены на фронт. Еще 218 тысяч якобы проходят учения. По оценкам СМИ, Россия собрала на самом деле по меньшей мере 492 тысячи мобилизованных.

Мобилизованных россиян гонят на фронт, не давая надлежащего обеспечения. Как свидетельствуют перехваты, они также не получают и обещанных денежных выплат.

Сообщалось, что российское военное командование обманом отправляет мобилизованных в пехотные подразделения.