Сейчас 25 тысяч квадратных километров Черного моря считается так называемой "серой зоной",

Украинским защитникам нужно освободить от РФ более 70 тысяч квадратных километров Черного моря.

Сейчас еще 25 тысяч квадратных километров моря являются так называемой "серой зоной", куда не заходят российские корабли, опасаясь уничтожения. Об этом сообщил командующий Военно-Морских сил ВСУ, вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Он пояснил, что это примерно площадь Одесской или Харьковской областей.

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"Сегодня 25 тысяч квадратных километров украинского Черного моря являются серой зоной, куда не заходят корабли России, опасаясь уничтожения. Это площадью почти как территория Одесской или Харьковской областей. Общеэкономическая зона Украины в Черном море, которую нужно освободить, составляет более 70 тысяч квадратных километров", - написал вице-адмирал.

По словам Неижпапы, если в первые дни полномасштабного вторжения российский флот можно было невооруженным глазом увидеть у берегов Одессы, то сейчас россияне уже не подходят к контролируемым Украиной берегов.

Российский флот - последние новости

По данным ГУР, единственный авианосец РФ крейсер "Адмирал Кузнецов" находится в аварийном состоянии. Специалисты-судоремонтники предупредили, что состояние "Адмирала Кузнецова" в принципе не позволяет спускать его на воду.

6 февраля стало известно, что Россия вывела из боевого состава ВМФ тяжелый атомная подводная лодка "Дмитрий Донской", который является крупнейшим в мире по водоизмещению.

Недавно военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что единственная в Черном море дизель-электрическая субмарина проекта 877В Б-871 "Алроса" небоеспособна. По его мнению, российский флот практически небоеспособен. Крылатые ракеты "Калибр" сделали его безоружным. Он отметил, что российский флот сейчас вальяжно рассекает воды, пища от важности при том, что у капитанов кораблей в трюмах ничего нет.

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